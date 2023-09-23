«Одно из наиболее значимых событий»: Путин поздравил с Днем тигра

Президент РФ Владимир Путин поздравил организаторов, участников и гостей мероприятий, посвященных Дню амурского тигра. Он назвал этот праздник «одним из наиболее ярких, значимых событий в общественной, культурной жизни российского Дальнего Востока и всей страны». Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.

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«Такие масштабные, востребованные проекты обладают огромным просветительским, консолидирующим потенциалом. Особые слова признательности – ученым, биологам, работникам заповедников, егерям, волонтерам. Во многом благодаря их подвижничеству успешно реализуются серьезные научные, исследовательские программы, создаются условия для безопасного проживания популяции амурского тигра, а в нашем обществе укрепляется приверженность ценностям экологической культуры, бережному отношению к дикой природе», — говорится в поздравлении президента.

День тигра – экологический праздник, отмечаемый в столице Приморского края в последнее воскресенье сентября с 2000 года. В этот раз организаторы праздника подготовили интерактивный командный квест по «тигриным» местам Владивостока, конкурс костюмов «Тигриная фотоохота», викторины, конкурсы стихов и рисунков. Также перед гостями мероприятия выступит оркестр Дальневосточного бассейнового филиала «Росморпорта» и МГУ им. адм. Г.И. Невельского, а также группа Filatov & Karas, сообщается на сайте администрации Владивостока.