Почему замедлилось экономическое развитие Китая?

Бурный экономический рост развивающихся стран в ХХ веке - явление достаточно частое. Многим предрекали долговременный успех и выход на самые передовые рубежи, вплоть до мировых лидеров, однако ни одна развивающаяся страна так и не смогла обогнать в своем комплексном развитии неизменно лидирующий Запад. В чем причина того, что гонка за лидером всегда заканчивается прекращением темпов роста догоняющего? Внятных экономических причин, которые были бы общими для всех конкретных случаев, не выявлено, а это значит, что дело не в экономике. По мнению автора, дело в Человеке.

Человек был и остается единственной причиной и двигателем развития истории, общества, экономики, политики, техники, науки, культуры. Единственное отличие человека от животных – в его сознании, производящем новые идеи, лежащие в основе человеческого творчества и породившего все явления человеческой культуры, включая и экономику.

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Несмотря на то, что физиологически все люди одинаковы, образуемые ими общества достигают разных успехов в своей истории. Раньше это объясняли влиянием климата, – в слишком жарком и слишком холодном климате человек менее способен к созиданию и творчеству. Были в ходу и идеи богоизбранности народов, и даже оказавшиеся совсем неприемлемыми идеи высших и низших рас, были другие объяснения. Сегодня в них мало кто верит, – с научных позиций они оказались несостоятельными.

Некоторые общества оказываются более успешными в творчестве и созидании не потому, что они состоят из более совершенных людей, – у всех народов примерно одинаковое соотношение людей умных и не очень, а это значит, что биологических причин для успешности одних народов и отставания других не существует. Но народы, тем не менее, отличаются друг от друга, и успехи одних и неудачи других – яркое тому подтверждение. Что же отличает людей и является причиной их успешности? Такой причиной, по мнению автора, является содержание сознания, оформленное в определенное мировозрение.

История дает нам много примеров различных мировоззренческих систем: языческие, мифологические, христианские (разных конфессий), буддистское, индуистское, исламское и многие другие. Народы, имеющие эти мировоззрения, развиваются разными темпами. Решающую роль влияния мировоззрений на экономические успехи народов впервые обосновал М. Вебер. В «Протестантской этике» он утверждал, что именно отличие некоторых религиозных идей лежит в основе более быстрого развития протестантских стран, относительно стран католических.

В последние 2-3 столетия роль религий неуклонно снижалась, на смену религиозному мировоззрению пришло научное рационалистическое. Его основу составляет научная картина мира. Наиболее быстрыми темпами развиваются экономики тех стран, которые в наибольшей степени охвачены научными идеями. Однако наука лишь одна из сфер человеческого творчества. И количество нобелевских лауреатов – это только один из критериев уровня творчества в том или ином обществе. Не менее важными являются инновации в политической, социальной сфере, быту, культуре, во всем, что отличает одну цивилизацию от другой.

Последние столетия в мире лидировала западная цивилизация, включавшая в себя центральную и западную Европу и США. В нынешнем глобальном мире именно на основе их достижений происходит формирование будущего единого человечества. Запад лидирует в технике и технологиях, в культуре, образовании, формировании образа жизни. Более того, остальные страны в качестве ориентиров своего развития неизменно выбирают западные образцы как в науке, так и в технике, политической жизни, образе жизни, даже в том случае, если отрицательно относятся к самому Западу. Сохранение традиционных ценностей обычно не влияет на общий западный путь развития, по которому движется подавляющее большинство стран мира.

Большая часть из того, что нас окружает на работе и в быту, создано западными идеями, пусть даже произведено в Китае. Мы живем по образцам, задуманным и впервые осуществленным на Западе. Другие страны могут создавать выдающиеся образцы творчества, но чаще всего они создаются в рамках трендов, разработанных на Западе.

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Поясню эту мысль на примере России. В России и СССР было сделано много великих научных открытий, но сама наука – это заимствованное нами западное явление. Русский химик Менделеев внес колоссальный вклад в науку, создав Периодическую таблицу элементов, но химию создал не он, а значит его открытия – второго порядка. Не нами сказано: «Ученик не бывает выше своего учителя; но, и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его» [Лк 6:40]. Подняться до уровня учителя можно, но стать выше ученик не может, если он идет по пути своего учителя.

Предзаданного пути у человечества не существует. Сегодняшний мир формирует Запад. Если до ХХ века каждая цивилизация создавала свой путь, то в глобальном мире волей-неволей всем приходится идти по пути самой эффективной современной цивилизации – западной. На этом пути всегда лидировал и будет лидировать Запад. На западном пути его никому не обогнать. В 1917 году в России победил коммунизм – одно из направлений западного пути развития. Советский народ взялся осуществить социально-политическую и экономическую доктрину К. Маркса. Однако на этом альтернативном варианте того же западного пути обогнать Запад Советскому Союзу не удалось. А ведь в течение нескольких десятилетий страна развивалась быстрее, чем западный лидер – США. В основе наших успехов лежало освоение западных научных, технических и технологических достижений. Когда к 1970-м годам период копирования и освоения закончился, Советский Союз оказался менее эффективным, чем США и западная Европа. В чем причина этого?

По мнению автора, она кроется в том, что создать свой оригинальный путь развития не удалось. Мы двигались в западном тренде, из оригинального создав только космические и ядерные технологии, советскую власть, социалистический реализм, плановое хозяйство и некоторые другие выдающиеся феномены. Основы всего остального было создано на Западе, а нами лишь подхватывались и развивались. Экономика СССР, догнав Запад, «упёрлась» в его спину и обойти не смогла.

Похожий путь прошла и Япония. Восточная страна, в 1868 году она открылась для европейцев и встала на западный путь развития. В основе японского «экономического чуда» также лежало копирование и освоение западных технологий. Когда в 1970-е годы технологии были освоены, темпы роста упали с 10% до 4%. Тем не менее, они были выше советских. В 1990-х гг. темпы роста ВВП упали до 1,7%, а в первом десятилетии XXI века рост почти прекратился. Япония, как и СССР, не смогла выработать оригинального пути развития, и обогнать Запад на его пути тоже не смогла.

Сегодня, по мнению автора, мы являемся свидетелями того, как Китай повторяет путь СССР и Японии. Вступив в 1978 году на западный путь экономического развития, Китая обеспечил среднегодовой рост ВВП до 2010 года на уровне почти 10%. Начав с копирования и освоения западных технологий, благодаря огромной численности населения, он вышел в XXI веке на второе место в мире по объему ВВП, а по паритету покупательной способности - на первое.

По некоторым прогнозам, в 2023 году экономический рост Китая может опуститься ниже 5%. Есть основания отнестись к ним, как к пессимистичным. Но если проводить аналогии с развитием СССР и Японии, у китайской экономики осталось 10-15 лет снижающегося экономического роста, а затем развитие прекратится.

Если для Японии это не было катастрофой, то в Китае, вследствие его коммунистической идеологии, может разразиться мировоззренческий кризис, подобный советской «перестройке», вызванной переосмыслением основополагающих ценностей общества. Впрочем, у «китайских товарищей» еще есть время, для предотвращения катастрофического советского сценария.

В основе снижения темпов роста СССР, Японии и Китая экономисты выделяют совершенно разные причины: для СССР – это снижение цен на нефть и непосильное бремя гонки вооружений; для Японии – финансовые спекуляции, «перегрев» экономики, падение цен на рынке; для Китая – кризис недвижимости, падение экспорта. Однако траектории развития их экономик поразительно похожи и это свидетельствует о неэкономической природе как взрывного роста, так и угасания темпов развития в этих странах.

Россия со времен Петра I пытается стать западной страной. За либеральными реформами, разрушающими основы российского самодержавия, неизбежно следовал консервативный откат. Две попытки построения либерального общества и экономики в 1917 и 1991 гг. закончились распадом государства. Сегодня отказ от либерализма становится устойчивым трендом, однако он не может быть устойчивым без ясного понимания того, чем наше общество может его заменить. Альтернативного проекта как не было, так и нет, а это значит, что после окончания специальной военной операции может начаться новый либеральный цикл российского развития.

Прервать спираль движения России по западному пути необходимо, только так мы сможем сохранить суверенитет, борьба за который сегодня ведется на полях Украины. Свой рецепт такого развития автор уже предлагал на страницах Эксперта https://expert.ru/2022/05/7/importozamescheniye-liberalizma/ – это путь создания творческого мировоззрения, т.е. такого, в котором главной ценностью будет творчество, а не деньги или материальные ценности. Творчество, как реализация главной человеческой сущности, позволит создать непрерывно развивающееся общество. Такого нет на Западе, и если бы мы смогли такой проект осуществить, то это было бы эффективной альтернативой нынешней западной либеральной демократии.

А что касается Китая, – он вероятнее всего, за счет своего многочисленного населения выйдет в абсолютные лидеры по объему экономики, пока его на этом пути не обойдет Индия, а впоследствии обе страны пополнят состав догнавших, но так и не обогнавших Запад, в творческом развитии, стран.