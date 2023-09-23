Поставлен рекорд года по бегству из акций США

Как сообщил в пятницу Bank of America, основываясь на данных EPFR, за неделю, завершившуюся 20 сентября, чистый отток из глобальных фондов акций составил $16,9 млрд. В Европе этот процесс идет уже 28 недель подряд, но безусловным мировым лидером по этому показателю сейчас являются США, потерявшие $18,96 млрд.

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В BofA отметили, что инвесторы на этой неделе сбрасывали акции самыми высокими темпами с декабря прошлого года. И хотя достоверно отследить все денежные потоки фондов мира – задача нетривиальная, другие источники подтверждают, как минимум, то, что бегство из акций ускорилось.

Reuters вчера приводило данные LSEG, отслеживающей несколько иную выборку фондов – ее цифры были меньше, но динамика оказалась схожей. Инвесторы вывели из глобальных фондов акций $4,52 млрд. Это тоже локальный максимум – но только за месяц (с недели, завершившейся 23 августа).

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Однако и здесь главный пострадавший – фонды акций США. Мировая динамика опять же оказалась негативной почти исключительно благодаря им.

Из американских акций за неделю ушло, по данным LSEG, $6,64 млрд (это тоже месячный максимум), из европейских – всего $130 млн, тогда как, например, в азиатские пришло $1,93 млрд.

Стратег BofA Майкл Хартнетт связал ускорение оттока средств с тем, что перспектива повышения ставок и долгого их сохранения на высоком уровне повышает риск рецессии. Накануне заседания ФРС бегство из акций, действительно, могло быть обусловлено подобными опасениями – инвесторы вообще склонны перестраховываться перед решениями по ставкам.

Но знать заранее его итоги они, конечно, не могли. А это может означать, что статистика и на следующей неделе зафиксирует высокие темпы оттока средств из акций.

Мнение о том, что ставка окажется выше, чем ожидалось, и сохранится такой дольше предполагавшегося, начало активно распространяться лишь незадолго до закрытия торгов среды. Оно стало результатом заявления ФРС и пресс-конференции его председателя Джерома Пауэлла. Шансы заметно отразиться в статистике EPFR или LSEG у него были минимальными – та ведь тоже отсекалась в среду.

Но с причинно-следственной связью притоков или оттоков средств и динамикой рынка вообще все и всегда довольно запутано. Уход инвесторов от риска был одной из причин снижения акций перед заседанием ФРС, а их падение (не только после, но и до мероприятия) будет способствовать уже новому оттоку.

Сколько бы ни говорили о том, что прежние результаты на рынке не гарантируют будущих, широкая публика всегда будет покупать фонды, которые показали рост, и продавать падавшие. Именно эта ее склонность – при всем значении заседания ФРС – скорее всего, и стала главным катализатором оттока средств на этой неделе.

Американские акции в целом снижаются с июля – именно в этом месяце зафиксированы максимумы года S&P 500 и Nasdaq. Но после положительной коррекции в августе с самого начала сентября падение ускорилось.

И если бы текущий месяц был завершен в эту пятницу, он стал бы худшим для S&P 500 и Nasdaq с декабря прошлого года. Как раз тогда, по расчетам BofA, и был зарегистрирован более весомый антирекорд.

И то, что на этот раз инвесторы реагируют точно так же, довольно естественно. С начала падения прошло уже достаточно времени для того, чтобы заметить, что что-то пошло не так. К тому же в этом сентябре аналитики чаще обычного сообщают публике, что это худший месяц года, не улучшая, естественно, этим ей настроения.

Вообще-то статистика подтверждает, что это чистая правда: если считать с конца 19-го века по сей день, то хуже начала осени на рынке времени нет. Но и в 2020-м, и в 2021-м, и в 2022-м году сентябрь тоже завершился в минус, а говорили об этом почему-то реже. Впрочем, аналитикам инерция иногда свойственна даже больше, чем широким массам инвесторов.