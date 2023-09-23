Пять самолетов и тысячи военных: Минобороны оценило потери ВСУ за неделю

За прошедшую неделю ВС РФ нанесли 12 групповых ударов по объектам ремонта военной техники ВСУ, НПЗ, местам хранения боеприпасов и вооружения, а также центрам подготовки диверсантов и пунктам размещения наемников. Кроме того, российские истребители и средства ПВО уничтожили украинские самолеты Су-24м, Миг-29 и два штурмовика Су-25, а с помощью ударного беспилотника — еще один Миг-29 на аэродроме в Днепропетровской области. Противник потерял более четырех тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В период с 17 по 23 сентября Вооруженными силами РФ нанесено 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами… В результате ударов нанесен значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях, снижены возможности ремонтно-восстановительных органов противника, уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, переданных Западом Украине», — сообщил Конашенков.

На Донецком направлении, по его словам, ВС РФ отбили за неделю 28 атак, уничтожив более 1455 украинских военнослужащих, 16 танков и других боевых бронированных машин, 25 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и три боевые машины РСЗО. Кроме того, уничтожено три склада с боеприпасами и два воинских эшелона 37-й бригады морской пехоты ВСУ на станциях погрузки.

На Запорожском направлении были успешно отражены восемь атак ВСУ в районе Работина и Вербового, ликвидировано более 515-ти военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 19 автомобилей и 35 орудий полевой артиллерии противника. На Южно-Донецком направлении потери противника составили свыше 950-ти военнослужащих убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и два склада с боеприпасами. По данным Минобороны, в результате «значительных потерь и низкого уровня морально-психологического состояния» Киев решил вывести подразделения 38-й бригады морской пехоты и 110-й бригады теробороны ВСУ в тыловые районы «для восстановления боеспособности».

На Краснолиманском направлении противник потерял около 435-ти военнослужащих убитыми и ранеными, 15 боевых бронированных машин, 16 автомобилей и восемь орудий. На Купянском направлении, по словам Конашенкова, российские военные за неделю уничтожили свыше 215-ти украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, а также американский ЗРК M1097 «Avenger».

На Херсонском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки по захвату плацдармов на островах и левом берегу Днепра. В ходе боевых действий российские военные уничтожили до 445-ти украинских военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии и пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп.

«В воздушных боях истребителями ВКС России, средствами противовоздушной обороны в течение недели уничтожены самолеты: Су-24м, Миг-29 и два штурмовика Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Нововладимировка Николаевской области, Новорозовка и Новопокровка Запорожской области», — сообщил Конашенков.

В течение недели, по данным Минобороны, ВСУ пытались наносить удары по объектам в Крыму крылатыми ракетами и беспилотниками. В ходе отражения атак российские средства ПВО уничтожили пять крылатых ракет, противокорабельную ракету «Нептун» и 37 ударных беспилотника. Кроме того, средства ПВО и радиоэлектронной борьбы в течение недели уничтожили и подавили 257 украинских беспилотников, 46 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, девять крылатых ракет «Storm Shadow», две авиабомбы «JDAM» и три противорадиолокационные ракеты HARM.

«Кроме того, российскими ударными беспилотными летательными аппаратами поражен украинский истребитель Миг-29 на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, а также в районах населенного пункта Вольнянск Запорожской области две радиолокационные станции обнаружения маловысотных воздушных целей СТ-68 и в районе населенного пункта Новопетровка Херсонской области – радиолокационные станции обнаружения воздушных целей П-18 и ПРВ-16», — добавил Конашенков.

Всего с начала проведения спецоперации, по данным Минобороны, уничтожено 477 самолетов, 249 вертолетов, 7067 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12071 танк и других боевых бронированных машин, 1154 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6502 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13351 единица специальной военной автомобильной техники противника.

