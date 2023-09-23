Рогозин вошел в Совет Федерации от Запорожья

Руководитель центра и группы военных советников «Царские волки», экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил в своем Telegram-канале информацию в СМИ о том, что стал сенатором от Запорожской области.

Статья по теме: «Во благо наших общих идей»: Лукашенко предложил Рогозину сотрудничать «Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии», — написал Рогозин. Ранее издание «Блокнот» сообщило, что соответствующее решение было принято 23 сентября. По данным СМИ, сразу после выдвижения кандидатуры Рогозина в Совфед он со своими боевыми товарищами выехал на передовую Запорожского фронта.

