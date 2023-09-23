Сальдо объявил о вступлении в должность губернатора Херсонской области

Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале о том, что был избран депутатами облдумы губернатором Херсонской области, принес присягу на верность Конституции РФ и народу своего региона и официально вступил в должность.

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«Теперь все ветви власти сосредоточат усилия на выполнении президентской "Программы социально-экономического развития Херсонской области до 2030 года". Это наш главный план по возрождению области и повышению уровня жизни наших людей. Для этого у нас есть все необходимые возможности. Уже сейчас, как только заезжаешь на Херсонщину из Крыма, сразу видишь, что попал в богатый регион. Это богатство края должно служить людям», — подчеркнул Сальдо.

Он также поблагодарил президента РФ Владимира Путина за оказанное доверие и депутатов — за поддержку своей кандидатуры. Особую признательность он выразил сотрудникам избирательных комиссий Херсонской области, которым «несмотря на угрозы со стороны украинских экстремистов», удалось провести выборы на «высочайшем организационном уровне» и сформировать, таким образом, в регионе «всенародно избранные органы власти».

На торжественной церемонии вступления в должность присутствовал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он подарил избранному губернатору специально подготовленный экземпляр конституции и пожелал «решить все задачи, поставленные президентом», уточняет ТАСС.

«Спасибо всем за то, что мы вместе. И нас впереди ждут великие, дерзкие, исторические перемены только к лучшему», — пообещал Сальдо.

