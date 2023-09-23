Stada, Claas и Stihl: в Германии заклеймили позором компании, оставшиеся в РФ

После начала СВО Россию покинули только 40% международных компаний, сообщает немецкий телеканал Das Erste со ссылкой на данные Йельской школы менеджмента и Киевской школы экономики. Налог на прибыль, который заплатили 262 немецкие компании в российский бюджет, только в прошлом году составил $402 млн.

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«В России продолжают работать немецкие фармацевтические компании Stada и Fresenius, оправдывая свое решение необходимостью лечить население РФ… Налог на прибыль 262 немецких компаний в России только в прошлом году составил 402 миллиона долларов», — сообщил телеканал.

Знаменитый Йельский университет ведет так называемый «Список позора», в который внесены компании, продолжающие работать в России и получающие миллиардные прибыли. В него включены 216 корпораций. Помимо многочисленных китайских компаний, авиакомпаний и крупного итальянского банка UniCredit, в их число входят и немецкие компании: производитель сельхозтехники Claas, производитель стали Salzgitter и производитель парфюма Symrise.

«Немецкую продукцию все еще можно найти в российских филиалах сетей электроники, супермаркетах и специализированных магазинах. Компания Bosch заявила, что больше не экспортирует бытовую технику в Россию, однако распродает оставшиеся запасы на местных складах. В российских супермаркетах тоже полки полны продукции "Сделано в Германии», — говорится в недавнем исследовании SWR.

Лидеры мирового рынка Stihl и Kärcher, несмотря на заявления об уходе из России, до сих пор сохраняют множество магазинов, из которых более 20 — только в Подмосковье. Большие торговые залы дилеров Porsche полны спортивных автомобилей из Штутгарта, большинство автосалонов, продающих VW, BMW и Mercedes Benz, также работают в России в обычном режиме.

Уйти из России не так просто, отмечает немецкий телеканал. Перед уходом иностранным предприятиям приходится продавать свои активы практически за бесценок. Многие компании останавливает то, что за пределами страны нет спроса на их товары. Другие аргументируют отказ уходить тем, что такой шаг ударит по простым россиянам, которые не несут никакой ответственности за украинский конфликт.

