Сухая кожа лица: принципы ухода

Сухая кожа лица характеризуется сниженным количеством влаги и липидов. Сухую кожу следует отличать от обезвоженной, страдающей от недостатка влаги. Обезвоженность считается временным состоянием, а сухость – природной склонностью. Если обезвоженной коже необходимо увлажнение, то сухой нужен особый уход, восполняющий гидролипидный баланс.

Причины сухости кожи

Основная причина сухой кожи лица – генетическая предрасположенность. При этом сухость характерна для всех кожных покровов тела, особенно для зон с минимальным количеством сальных желез: локтей, ладоней, ног. Это обусловлено сниженной выработкой кожного сала – его попросту недостаточно для увлажнения эпидермального слоя. Но в норме природное состояние не должно вызывать дискомфорта, если не вмешались другие негативные факторы. Рассмотрим все варианты, почему кожа на лице стала слишком сухой и шелушащейся:

Жесткая водопроводная вода – в таком случае даже от простого умывания появляется чувство стянутости;

Неправильно подобранный уход – например, сухой коже лица категорически не подходят спиртовые лосьоны и матирующие кремы;

Недостаточное или чрезмерное очищение – умывание обычной водой сушит кожу, как и ежедневные скрабы, пилинги, очищающие до скрипа гели;

Отсутствие увлажнения – при недостатке влаги и липидов нужны восполняющие их средства;

Недостаток витаминов – иногда сухость кожи лица обусловлена более серьезными причинами, например, нехваткой полезных веществ в организме. Если на лице есть участки шероховатости и зуда, то, возможно, в рационе недостает витаминов А и В;

Дерматологические проблемы – при атопии и дерматитах кожа лица очень сухая и шелушится. В таком случае нужно посетить специалиста, который подберет схему лечения и уход.

Выше приведены основные факторы, почему сохнет кожа на лице. К счастью, с большинством из них можно справиться с помощью правильно подобранных косметических средств и легкой коррекции образа жизни.

Признаки сухой кожи лица

Определить тип кожи можно визуально, посмотрев в зеркало. Перед этим нужно умыться, вытереть лицо сухим полотенцем и подождать несколько часов. Далее понять, сухая ли у вас кожа лица, помогут такие признаки:

Матовый тон лица, отсутствие жирного блеска даже в конце дня;

Поры и черные точки заметны только в зоне скопления сальных желез;

Воспалений и комедонов почти не бывает;

Сетка тонких морщин в зоне вокруг глаз и на лбу;

Постоянный дискомфорт после умывания;

Декоративная косметика плохо ложится без праймера.

В юности сухая от природы кожа реже подвержена высыпаниям, что является плюсом. Но уже после 25 лет на лице могут появиться первые морщины из-за недостатка увлажнения. В зрелом возрасте она может стать очень морщинистой и потерять эластичность. Вот почему первое, что нужно сделать с очень сухой кожей лица – подобрать правильный косметический уход, который поможет отсрочить старение.

Как ухаживать за сухой кожей лица

Очень сухая кожа нуждается в восстановлении липидного барьера, а лишь затем – в восполнении влаги. Об этом нужно помнить, составляя план домашнего ухода. Перед вами гайд, как ухаживать за сухой кожей лица: чем умывать, как очищать, что наносить утром, а что – вечером.

Основные принципы ухода за кожей, склонной к сухости

Если сильно сохнет кожа на лице, то основными принципами бьюти-рутины должны стать: восстановление гидролипидного барьера, увлажнение и питание.

Ухаживайте за лицом утром и вечером, не забывая снимать косметику и умываться с мягким очищающим средством. Защищайтесь от ветра, солнца и мороза с помощью питательных и солнцезащитных кремов. Пейте достаточно воды и используйте увлажнитель воздуха, особенно, если в помещении работает кондиционер или начался отопительный сезон.

Обращайте внимание на индивидуальные потребности, например, зрелой коже лица необходимы средства с антивозрастными компонентами, чувствительной – гипоаллергенные, а пересушенной – восстанавливающие и интенсивно увлажняющие.

Как ухаживать за сухой кожей утром и вечером

Регулярный уход включает в себя утреннюю и вечернюю бьюти-рутину. Вот как может выглядеть повседневный уход:

Утро. Умойтесь пенкой или молочком без агрессивных ПАВ. Нанесите тоник, сыворотку и дневной крем с SPF. Если пользуетесь декоративной косметикой, то после впитывания крема используйте базу под макияж. Без праймера косметика ляжет неравномерно и может осыпаться в течение дня.

Вечер. Снимите косметику увлажняющей мицеллярной водой, а затем очистите лицо привычным средством. Нанесите сыворотку и питательный крем.

В универсальную схему можно включать дополнительные шаги, например, пилинг, который тоже показан сухой коже, особенно с расширенными порами, или тканевую маску для экспресс-увлажнения.

Пошаговая схема ухода за сухой кожей

Избавиться от сухости кожи поможет бережный уход за лицом, построенный по классической схеме.

Шаг 1. Очищение. Умывание обыкновенной водой смывает тончайшую липидную пленку, которой и так не хватает для увлажнения эпидермиса. Дерматологи рекомендуют щадящие средства для умывания c PH 4,5-5,5, которые не растворяют природные липиды, сохраняя оптимальный уровень увлажненности.

Шаг 2. Тонизирование. Восстановить PH-баланс поможет увлажняющий тоник. В его составе могут быть витамины, антиоксиданты, цветочные и растительные экстракты.

Шаг 3. Увлажнение. Используйте не только увлажняющие кремы, но и сыворотки, восполняющие влагу в глубоком подкожном слое.

Шаг 4. Укрепление. Для последнего этапа понадобится крем, обогащенный липидами, жирными кислотами и холестерином, восполняющий их природный недостаток.

Сухой коже подходят как легкие, так и густые насыщенные текстуры. Плотные хорошо защищают от ветра и мороза, а легкие – быстро впитываются, не оставляя чувства дискомфорта.

Источник: https://www.vichy.ru/vmag/sovety-po-uhudu-za-suhoy-kozhey-lica