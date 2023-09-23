В России впервые запустили производство чековой термоленты

Боровская бумажная компания (входит в холдинг «АТМ Альянс») запустила первое в России производство чековой термоленты из отечественного сырья. Ежемесячно в Тюмени планируют выпускать до 1,6 тыс. тонн продукции, сообщило информагентство «Тюменская линия».

Статья по теме: Mondi нашел нового покупателя Сыктывкарского ЛПК

«В 2022 году предприятие приобрело производственный комплекс в Тюмени площадью 4 000 кв. м. Выполнена реконструкция и капитальный ремонт здания, приобретено уникальное оборудование. Общий объем инвестиций составил 500 млн рублей», — говорится в пресс-релизе правительства Тюменской области.

По словам замгубернатора региона Андрея Пантелеева, компания намерена кратно наращивать объемы производства. Следующим этапом развития станет выпуск термоэтикеток для ретейла и маркетплейсов. Его планируется запустить в 2024 году. В частности, уже куплено здание в 8 тыс. кв. метров, объем частных инвестиций составит еще около 1 млрд рублей.

«Тюменская область для нас родной регион. Здесь очень понятная инвестиционная политика. Нам оказывалась огромная поддержка, поэтому мы будем и в дальнейшем развивать свой проект. На этой площадке создано производство полного цикла термочувствительной бумаги. Проект — прямое импортозамещение. Сырье мы покупаем у российских поставщиков и перерабатываем сами, поэтому курсовая разница не влияет на конечную стоимость нашего продукта», — рассказал гендиректор ГК «АТМ Альянс» Денис Кучаев.

Потребителями чековой термоленты, по его словам, являются торговые сети, банки, автозаправочные комплексы. Есть запрос и со стороны компаний из ОАЭ, стран СНГ и Восточной Европы. Компания рассчитывает занять на рынке как минимум 20% и стать ключевым экспортером.

Руководитель Центрального исследовательского института бумаги Евгений Тюрин на торжественном открытии производства пояснил, что российские комбинаты ранее отказались от такого вида бумаги (42-45 мм на грамм), из-за того, что ее много импортировалось. Компоненты для производства термопасты до сих пор еще китайские, однако специалист выразил уверенность, что не пройдет и полгода, как 90% химических составов будут российскими. На производстве в Тюмени, по его словам, собрали оборудование, не имеющее аналогов в стране. Так, например, машина для нанесения термопокрытия на бумагу создана совместно с китайской компанией.