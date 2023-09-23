За непробиваемым смартфоном от «Лаборатории Касперского» выстроилась очередь

Неуязвимый для хакеров, киберимунный смартфон, разрабатываемый «Лабораторией Касперского», скоро появится на российском рынке, сообщил в интервью РИА Новости глава компании Евгений Касперский. За ним уже «выстроилась очередь» из чиновников, которые сейчас массово отказываются от iPhone, отметил он.

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«Я его уже ношу, причем довольно давно, мы его все время дорабатываем, он становится лучше и лучше», — рассказал Касперский о новом смартфоне.

При этом глава компании не назвал сроки выхода устройства на рынок, отметив лишь, что это случится уже скоро. Касперский уточнил, что компания не будет производить «железо», она разрабатывает только «начинку» — операционную систему с программным обеспечением. По его словам, когда будет готова «начинка», ее можно будет очень быстро поставить на абсолютно любую «железку», а если «железка» придет с драйверами, то это случится еще быстрее.

Глава компании заверил, что смартфон будет «кибериммунным и максимально непробиваемым для любых атак», и за ним уже выстроилась «очередь», потому что «он наш».