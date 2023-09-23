Знание.Театр и ArtMasters подвели итоги просветительского театрального марафона о русских писателях

В течение двух с половиной месяцев у поклонников театрального искусства была уникальная возможность на безвозмездной основе увидеть показы спектакля-призера Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters «Дневник Писателя» по масштабному публицистическому произведению Ф.М. Достоевского. Благодаря марафону спектакль смогли посетить более 1000 человек. В образовательную часть просветительского марафона вошли лекции о русских писателях, драматургии и современном театральном процессе. Выступления видных деятелей культуры и искусства России доступны на сайте Знание.Театр. Лекции уже просмотрели более 100 000 онлайн-зрителей.

«Прошедший просветительский марафон Знание.Театр показал невероятный интерес публики к таким мероприятиям. Очень приятно осознавать и видеть, как наши проекты и лекции помогают узнать больше об одном из самых зрелищных видов искусства, а также доказывают, что просвещение может быть не просто доступным, но и по-настоящему увлекательным и интересным. Поднимая актуальные темы, театр обладает уникальным свойством сохранять и транслировать идеи и ценности общества, которые передаются из поколения в поколение, на каждом новом витке истории находя для них современные формы и сохраняя общий культурный код. Для нас было важно посвятить этот марафон нашей родной культуре, которая понятна и близка каждому жителю России. Вклад русских писателей, музыкантов, режиссеров и других культурных деятелей в мировое искусство трудно переоценить. Конечно, именно поэтому нашу культуру просто невозможно отменить», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Пять показов спектакля «Дневник Писателя» режиссера Аси Князевой по одноименному труду Ф.М. Достоевского проходили в стенах театра Школа драматического искусства (сцена на Новослободской, Большой зал Мейерхольда). Помимо возможности посетить спектакль «Дневник Писателя» в рамках марафона был организован цикл образовательных лекций. Благодаря нему любой желающий может узнать о театре из уст настоящих профессионалов и мэтров и погрузиться в мир театрального закулисья. Своим опытом и знаниями поделились директор Театра имени Евгения Вахтангова, заслуженный деятелей искусств и работник культуры России, член Оргкомитета Чемпионата ArtMasters Кирилл Крок, художественный руководитель студии Soundrama и театра «Центр драматургии и режиссуры» Владимир Панков, главный художник Электротеатра «Станиславский» и главный эксперт Национального открытого чемпионата творческих компетенций Анастасия Нефёдова и профессор, заведующая кафедрой режиссуры Тюменского государственного института культуры Марина Галяветдинова.