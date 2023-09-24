Абсентеизм: в Нидерландах обеспокоились невыходами людей на работу

Средний уровень невыходов на работу в Нидерландах в августе немного снизился, однако это не вселяет оптимизм — количество длительных прогулов из-за проблем, связанных со стрессом, увеличилось за год на 8,4%. Об этом сообщает издание NL Times, со ссылкой на данные служб охраны труда arboNed и HumanCapitalCare.

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«Несмотря на августовское снижение, цифры не дают повода для оптимизма. С июля 2022 по июнь 2023 года количество длительных прогулов из-за проблем, связанных со стрессом, увеличилось на 8,4%», — предупредили организации.

Модель поведения, при которой работник избегает выполнения своих обязанностей и систематически отсутствует на работе, получила название абсентеизм. Четверть всех случаев абсентеизма в Нидерландах связана с жалобами на стресс. Тревожность, вялость и напряженность являются основной причиной невыходов на работу среди женщин и работников 25-45 лет.

При этом подчеркивается, что первопричины 40% стрессовых ситуаций не относятся к рабочему месту, а являются следствием проблем в личной жизни. К ним относятся уход за ребенком, развод или финансовые трудности.

Эксперты по охране труда отмечают, что последствия невыхода на работу существенны не только для самих прогульщиков. День отсутствия сотрудника нидерландским работодателям обходится примерно в 315 евро. Кроме того, с дополнительным стрессом сталкиваются коллеги, замещающие отсутствующих.