Минобороны сообщило об успехах в зоне спецоперации

За прошедшие сутки российские военные нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 109 районах проведения спецоперации. В частности, был разгромлен командно-наблюдательный пункт 126-й бригады теробороны в районе херсонского Берислава, а также узел связи 77-й аэромобильной бригады ВСУ вблизи Часова Яра ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Донецком направлении решительными контратакующими действиями российские войска улучшили свое тактическое положение. Всего на данном направлении в течение суток отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Химик и Веселое ДНР. Потери противника составили до 305-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США», — сообщил Конашенков.

На Запорожском направлении было ликвидировано до 35-ти украинских военнослужащих, одна БМП, три автомобиля, самоходная артустановка М109 «Paladin», два орудия Д-30, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица «Мста-Б». На Южно-Донецком направлении уничтожено до 110-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и два орудия Д-20.

На Краснолиманском направлении противник потерял свыше 50-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-20. На Купянском направлении, по словам Конашенкова, российские военные за сутки уничтожили более 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходные артустановки «Акация» и «Krab», а также полевой склад боеприпасов. На Херсонском направлении были ликвидированы до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, артсистема М777, гаубица Д-30, 122 мм РСЗО кустарного производства «Партизан» и полевой склад боеприпасов.

Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, перехватили три противорадиолокационные ракеты «HARM», восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 15 украинских беспилотников.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 477 самолетов, 250 вертолетов, 7082 беспилотных летательных аппарата, 438 зенитных ракетных комплексов, 12104 танка и других боевых бронированных машин, 1155 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6515 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13397 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

