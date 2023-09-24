Нарды включат в программу Всемирных игр дружбы

Нарды войдут в программу нового международного турнира — Всемирных игр дружбы, — которые пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил президент российской Федерации нард и бэкгэммон (англ. Backgammon — нарды) Алексей Авсецин.

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«Нарды войдут в программу Всемирных игр дружбы. Это большой шаг для нашего вида спорта», — сообщил Авсецин.

В Москве в это воскресенье проходит финал Гран-при России по нардам с призовым фондом 5 млн рублей.

Гендиректор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин ранее рассказал, что новые состязания будут проводиться по десяткам самых популярных видов спорта, включая те, которые не входят в олимпийскую программу. Игры будут летние и зимние, раз в четыре года. Основную часть первых соревнований примет у себя Москва. Турниры по легкой атлетике, водным видам спорта и дзюдо пройдут в Екатеринбурге. Сорокин назвал Всемирные игры дружбы «новым форматом мультиспортивного коммерческого турнира», где будут соревноваться только за спортивный результат, без «политической подоплеки и дискриминации».