Руководитель центра и группы военных советников «Царские волки», сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин кратко описал действия ВСУ на всех основных направлениях и участках проведения спецоперации. В своем Telegram-канале он также поблагодарил сотрудников российских спецслужб за обеспечение безопасности заседаний вновь избранных заксобраний ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей.

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«На Запорожском направлении противник стремится расширить участок вклинивания своих войск на Ореховском тактической направлении. Здесь ВСУ активно задействовали авиацию для нанесения ударов по нашим позициям. На Южно-Донецком направлении противник отслеживал оперативную обстановку и проводил ротацию личного состава на передовых позициях», — сообщил Рогозин.

На Херсонском направлении, по его словам, ВСУ вели воздушную разведку с применением беспилотников и задействовали сразу несколько групп диверсантов. На Соледаро-Бахмутском направлении противник поддерживал боеспособность своих войск и пытался вскрыть характер действий подразделений ВС РФ. На Донецком направлении ВСУ активных действий не предпринимали, занимались доукомплектованием соединений, оборудованием позиций, ротацией личного состава и восполнением запасов боеприпасов на переднем крае. На Купянском направлении, по данным Рогозина, противник находится в ожидании возобновления наступательных действий российских войск и окапывается. На Лиманском — проводит ротацию войск, на Черниговском, Сумском и Харьковском участках — выселяет местное население с приграничной территории в ожидании российского наступления. Рогозин также подчеркнул, что за сутки экипажи самолетов тактической и вертолетов армейской авиации ВС Украины совершили 50 боевых вылетов.

«В этой связи хочу отдать должное профессионализму всех сотрудников российских спецслужб, которые осуществляли меры безопасности при организации заседаний вновь избранных законодательных собраний Херсонской, Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР. Благодаря мастерству наших чекистов ничто не омрачило рабочую поездку делегации руководства администрации президента России во главе с С.В.Кириенко по всем этим четырем регионам, где были избраны губернаторы новых субъектов РФ», — отметил Рогозин.

Он уточнил, что мероприятия проходили не в «подземельях», а в помещениях, находящихся в зоне досягаемости реактивной и даже ствольной артиллерии противника. При этом все удалось организовать без единого инцидента.

