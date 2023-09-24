Россияне вышли на первое место по турпотоку в Турцию

Доля россиян среди всех прибывших в Турцию в январе-августе текущего года превысила 13% (4,35 млн человек). На втором месте оказались граждане Германии (4,08 млн), на третьем — Великобритании (2,65 млн), сообщает РБК со ссылкой на данные Министерства культуры и туризма республики. При этом российские эксперты считают, что основной прирост потока произошел за счет коротких транзитных поездок через аэропорт Стамбула.

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По итогам восьми месяцев, 4,35 млн россиян посетили Турцию, что на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3 млн). За летние месяцы в страну въехали 2,56 млн россиян — на 19% больше, чем в июне—августе 2022 года. Показатель этого лета оказался самым высоким с 2020 года, однако пока он не достиг уровня допандемийного 2019-го, когда летом в Турции отдохнули 3,16 млн граждан РФ.

«В общем числе россиян, которых статистика фиксирует как прибывших в Турцию, необходимо учитывать транзитных путешественников, совершающих пересадку в Стамбуле на рейсы в другие страны», — прокомментировал статистику вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Ранее в Ассоциации туроператоров России тоже обратили внимание на то, что основной туристический поток в этом году пришелся на Стамбул, а не морские курорты. Турецкий аэропорт стал «хабом» для многих российских путешественников, считают эксперты рынка.