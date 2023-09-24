Россияне вышли на первое место по турпотоку в Турцию

Доля россиян среди всех прибывших в Турцию в январе-августе текущего года превысила 13% (4,35 млн человек). На втором месте оказались граждане Германии (4,08 млн), на третьем — Великобритании (2,65 млн), сообщает РБК со ссылкой на данные Министерства культуры и туризма республики. При этом российские эксперты считают, что основной прирост потока произошел за счет коротких транзитных поездок через аэропорт Стамбула.
По итогам восьми месяцев, 4,35 млн россиян посетили Турцию, что на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3 млн). За летние месяцы в страну въехали 2,56 млн россиян — на 19% больше, чем в июне—августе 2022 года. Показатель этого лета оказался самым высоким с 2020 года, однако пока он не достиг уровня допандемийного 2019-го, когда летом в Турции отдохнули 3,16 млн граждан РФ.
«В общем числе россиян, которых статистика фиксирует как прибывших в Турцию, необходимо учитывать транзитных путешественников, совершающих пересадку в Стамбуле на рейсы в другие страны», — прокомментировал статистику вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
Ранее в Ассоциации туроператоров России тоже обратили внимание на то, что основной туристический поток в этом году пришелся на Стамбул, а не морские курорты. Турецкий аэропорт стал «хабом» для многих российских путешественников, считают эксперты рынка.