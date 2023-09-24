Синоптик рассказал, когда барические депрессии накроют Москву

Москва окажется во власти барических депрессий, обеспечивающих ненастную погоду и понижение температуры, в конце октября. Самым же «депрессивным» месяцем в столичном регионе является ноябрь, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его прогнозу, уже на следующей неделе погода взбодрит москвичей.

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«Через три дня после дня осеннего равноденствия (23 сентября) начнется заметное уменьшение светового дня. В сентябре и октябре циклоническая деятельность еще не так развита, а вот в третьей декаде октября и ноябре барические депрессии будут гораздо чаще. Это сказывается и на состоянии человека. Медиками доказано, что отсутствие солнечного света не способствует хорошему настроению, а вот депрессивному — очень даже», — рассказал Вильфанд.

Он пояснил, что барическая депрессия — это явление, при котором атмосферное давление понижается, что приводит к ухудшению погоды и снижению температуры воздуха. Самым «депрессивным» месяцем в столице Вильфанд назвал ноябрь.

Уже на следующей неделе, по словам синоптика, в регионе похолодает, особенно на фоне последних теплых выходных. Погода начнет меняться уже поздним вечером в воскресенье: на небе появятся облака, пройдут кратковременные дожди. Днем в понедельник температура понизится до плюс 15-20 градусов. Всю неделю в регионе прогнозируется до плюс 16-21 градусов, а по ночам температура будет опускаться до плюс 4-10 градусов.

«Погода будет бодрить москвичей», — добавил Вильфанд.

