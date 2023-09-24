Синоптик рассказал, когда барические депрессии накроют Москву

Москва окажется во власти барических депрессий, обеспечивающих ненастную погоду и понижение температуры, в конце октября. Самым же «депрессивным» месяцем в столичном регионе является ноябрь, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его прогнозу, уже на следующей неделе погода взбодрит москвичей.
«Через три дня после дня осеннего равноденствия (23 сентября) начнется заметное уменьшение светового дня. В сентябре и октябре циклоническая деятельность еще не так развита, а вот в третьей декаде октября и ноябре барические депрессии будут гораздо чаще. Это сказывается и на состоянии человека. Медиками доказано, что отсутствие солнечного света не способствует хорошему настроению, а вот депрессивному — очень даже», — рассказал Вильфанд.
Он пояснил, что барическая депрессия — это явление, при котором атмосферное давление понижается, что приводит к ухудшению погоды и снижению температуры воздуха. Самым «депрессивным» месяцем в столице Вильфанд назвал ноябрь.
Уже на следующей неделе, по словам синоптика, в регионе похолодает, особенно на фоне последних теплых выходных. Погода начнет меняться уже поздним вечером в воскресенье: на небе появятся облака, пройдут кратковременные дожди. Днем в понедельник температура понизится до плюс 15-20 градусов. Всю неделю в регионе прогнозируется до плюс 16-21 градусов, а по ночам температура будет опускаться до плюс 4-10 градусов.
«Погода будет бодрить москвичей», — добавил Вильфанд.