Снижение спроса приостановило рост цен на вторичное жилье в России

Ажиотажный спрос на вторичную недвижимость на фоне ослабления рубля и ужесточения условий ипотечного кредитования, постепенно снижается. Это уже привело к замедлению роста цен — за месяц средний показатель по стране увеличился на 1,5–1,6%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные экспертов рынка.

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«Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в сентябре составила 132,3 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 1,6% к августу», — сообщили в «Циан.Аналитике».

По данным директора направления «Вторичный рынок» компании «Инком-Недвижимость» Сергея Шломы, среднестатистическая вторичная квартира в «старой» Москве за месяц подорожала только на 0,2% и стоит сейчас 14,32 млн рублей. В Подмосковье произошло аналогичное увеличение, до 6,7 млн рублей, а в Новой Москве цены снизились на 0,1%, до 9,86 млн рублей. Вторичные квартиры в Москве сейчас в среднем на 15–20% дешевле новостроек.

«Из-за опасений относительно ужесточения условий кредитования, обвала рубля и прочего был реализован преждевременный спрос: люди, планировавшие купить квартиру осенью или зимой, заключили сделки раньше», — пояснил Шлома.

Потенциальные покупатели, по его мнению, сейчас займут выжидательную позицию, как минимум до 24 октября, когда будет принято очередное решение ЦБ о ключевой ставке. Люди будут откладывать сделки до лучших времен, что может способствовать некоторому снижению цен.

