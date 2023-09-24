ЦБ Швейцарии дал неутешительный прогноз европейской экономике

Украинский кризис ослабил экономический рост Германии, Великобритании, Франции, Италии и Швейцарии и привел к скачку инфляции. В ближайшей перспективе ситуация будет только ухудшаться, сообщает норвежское издание ABC Nyheter со ссылкой на исследование Центрального банка Швейцарии.

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«Если бы конфликта не произошло, экономика пяти стран была бы на 0,1–0,7% выше в четвертом квартале прошлого года, а инфляция в каждой из стран была бы на 0,2–0,4% ниже. Негативные последствия конфликта, скорее всего, будут еще серьезнее в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В ближайшие год-два негативные последствия, вероятно, будут вдвое значительнее», — говорится в докладе ЦБ Швейцарии.

По данным регулятора, сильнее всего пострадала экономика Германии. Не будь украинского кризиса, ВВП страны был бы на 0,7% выше, а инфляция на 0,4% ниже.

В ЦБ отмечают, что текущий конфликт особенно чувствителен для Европы, нежели предыдущие, поскольку страны столкнулись с волной мигрантов и существенным увеличением военных расходов.

