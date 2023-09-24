В ДНР ввели военную цензуру на письма и сообщения

Военная цензура на почтовые отправления, сообщения, передаваемые с помощью интернета, и контроль за телефонными разговорами введены в ДНР. Это следует из указа главы республики Дениса Пушилина, опубликованного на его сайте.

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«Ввести военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроль за телефонными переговорами», — говорится в указе.

Разработать и утвердить совместный порядок мероприятий по контролю за военной цензурой должны управление ФСБ по ДНР, министерство связи и министерство информации региона.

Указ, подписанный Пушилиным 18 сентября, также вводит в регионе комендантский час для граждан по будням с 23:00 до 04:00. Под исключение подпадают представители органов власти и работники, обеспечивающие функционирование объектов инфраструктуры. В это время ограничивается также движение общественного транспорта и частного при отсутствии спецразрешения, а также такси и служебного транспорта без необходимости. Кроме того, на территории ДНР вводится запрет на проведение собраний, митингов, демонстраций и забастовок.

Накануне Пушилин был избран главой ДНР, ранее он временно исполнял обязанности руководителя региона.

