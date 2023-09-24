Вместо немецких и американских: в Томске изготовят конвертеры озона для новых «Суперджетов»

На опытный образец самолета Sukhoi Superjet 100, совершивший в августе первый успешный полет, были установлены два конвертера озона, созданные химиками Томского госуниверситета (ТГУ) и сотрудниками Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ). До марта 2024 года планируется изготовить и поставить оборудование, ранее производившееся только в Германии и США, для 22 новых самолетов, сообщили в пресс-службе ТГУ.

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Конвертеры озона – обязательная составляющая системы безопасности всех самолетов. На высоте концентрация озона велика, и попадание забортного воздуха в кабину без очистки недопустимо. В малых самолетах устанавливается, как правило, по два конвертера, в больших – от четырех до шести. Катализатор, который эффективно преобразует опасный для человека O₃ в безопасный О₂, был разработан на базе лаборатории каталитических исследований химического факультета ТГУ, а производство конвертеров с этим каталитическим материалом налажено на площадке ИХТЦ – инновационной компании, созданной при участии университета. В данный момент конвертеры для новых отечественных самолетов проходят испытания в Тамбове на базе Росхимзащиты и в московском ОКБ «Кристалл», уточнили в вузе.

«Мы ежегодно в кооперации с научными и промышленными партнерами выпускаем до 20 химических продуктов. Конвертеры озона – это то, что когда-то было научной разработкой, которую мы создавали совместно с ТГУ по заказу Росхимзащиты, разрабатывали свой российский катализатор, свою российскую конструкцию. И теперь с гордостью видим, как наше изделие находится в конструкторской документации на российский самолет», — отметил директор ИХТЦ, и.о. декана ХФ ТГУ Алексей Князев.

