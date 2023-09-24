Вся инфраструктура дырявая: Касперский предупредил об уязвимости мессенджеров и критических объектов

Абсолютно вся инфраструктура в мире — от смартфона до электростанции — построена на небезопасных операционных системах. Уровень ее защищенности очень низкий, особенно на фоне растущего профессионализма атакующих. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

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«Проблема заключается в том, что вся инфраструктура в мире, вообще вся, построена на небезопасных операционных системах. При этом "дырки" есть как в операционных системах, так и в приложениях. И это касается не только гаджетов, компьютеров, это касается автомобилей, заводов, фабрик, электростанций», — сообщил Касперский.

По его данным, ситуация с кибератаками в мире становится критической, поскольку уровень защищенности инфраструктуры намного ниже профессионализма атакующих. Небезопасны все мессенджеры, в том числе WhatsApp, все операционные системы, в том числе Android и iOS, атакованная в июне. При этом он подчеркнул, что наибольшую проблему представляет уязвимость критической инфраструктуры. Если глобальный WhatsApp кто-то «хакнет», будет очень неприятно, но это, по словам программиста, несопоставимо с ударом по индустриальному объекту в каком-то регионе.

Один из ведущих мировых специалистов в сфере информационной безопасности также рассказал, что киберпреступники с каждым днем становятся все более профессиональными. Хакеры, по его словам, общаются между собой и объединяются в банды. «Лаборатория» сейчас мониторит около 900 таких профессиональных киберсообществ, которые «становятся все более изощренными и злобными», отметил он. Ежедневно специалисты фиксируют порядка 400 тыс. новых зловредных файлов, которых ни разу не видели. Чаще всего кибератаки направлены против инфраструктуры бизнеса, госсектора и промышленности.

«В большинстве своем хакеры говорят на китайском, дальше испанский, португальский, только потом русский, английский и broken english, турецкий», — добавил Касперский.

