«А у нас снова поборы»: Дерипаска раскритиковал новые экспортные пошлины

Предприниматель Олег Дерипаска порадовался за NASA, которое доставило на Землю образцы грунта, взятые с летящего астероида, при этом отметив, что «а у нас снова поборы», и в России под Новый год решили окончательно всех «выбесить» принятием новых экспортных пошлин.

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«А у нас снова поборы/экспроприации и в виде новых экспортных пошлин с сибирских предприятий, что эквивалентно почти 80% прибыли (забываем про разворот на Восток и подъем Сибири с колен), и в виде ставок от 15% и выше по банковским кредитам для развития предприятий и по ипотеке для простых граждан», — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

Ранее правительство РФ объявило о введении экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля на широкий перечень продукции российского экспорта: рыбы, птицы, овощей, алкоголя, бумаги, драгметаллов, чугуна, ферросплавов, изделий из черных металлов, никеля, необработанного алюминия, свинца, цинка, олова. Пошлина вводится с 1 октября текущего года до конца 2024-го и составит от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты.

«Ах, да у нас же суверенная экономика и рост благосостояния граждан — приоритеты (но, похоже, только в пределах малой Москвы и по ТВ). Видимо, хотят окончательно выбесить уже всех к Новому году», — резюмировал Дерипаска.

Предприниматель также оставил ссылку на исследование Института экономики роста им. П.А. Столыпина, в котором эксперты перечисляют десять негативных последствий внедрения в России этой новой пошлины.

