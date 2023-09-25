Для чего нужна компьютерная диагностика стоп?

Поэтому на любой дискомфорт в них следует обращать внимание сразу. Применение компьютерной диагностики стоп позволяет выявить проблемы, назначить лечение, а в будущем избежать более серьезных неприятностей с суставами и позвоночником.

Когда актуальна диагностика стоп?

Стопа ежедневно при движении выдерживает всю нагрузку тела, выполняет рессорную и балансировочную функцию. Поэтому даже небольшие нарушения в ее формировании или неправильно распределенные нагрузки негативно влияют на состояние всего организма.

Компьютерная диагностика стоп необходима в следующих случаях:

если вы хотите, чтобы ваша опорно-двигательная система была здорова;

плоскостопие;

«диабетическая стопа»;

ощущение тяжести после ходьбы;

деформация стопы, пальцев;

тяжелая работа с длительным нахождением на ногах;

болезненные участки на подошве, натоптыши, мозоли;

перенесенные операции, травмы;

любительские, профессиональные спортивные нагрузки;

возрастные изменения.

Детям и подросткам для контроля правильного формирования стопы диагностику рекомендуется проходить раз в полгода. Цель компьютерной диагностики стоп — оценить правильность распределения нагрузки и обнаружить патологию, определить ее тип и степень развития. Это дает возможность выявить и предотвратить нарушения нормальной работы опорно-двигательной системы.

Как проходит процедура диагностики?

Для прохождения исследования не требуется предварительной подготовки. Этапы процедуры:

ортопед собирает данные о пациенте, осматривает стопы;

человек босыми ногами без напряжения, ровно встает на стекло сканера;

производится сканирование стоп;

на компьютере появляется снимок, по которому врач делает заключение.

По отпечатку подошвенной поверхности ортопед видит наличие плоскостопия (или риска его появления), других деформаций, степень их выраженности. Данные, полученные в процессе компьютерной диагностики стоп, отличаются максимальной достоверностью. Метод позволяет вычислить все параметры для точного определения диагноза.

На основе исследования врач-ортопед дает рекомендации об использовании ортопедической обуви, товаров для опорно-двигательного аппарата. Кроме того, пациент получает консультацию о поддержании здоровья стоп, приемлемых физических нагрузках, выбору для ребенка или взрослого оптимального вида спорта.

Прохождение компьютерной диагностики стоп безопасно, поэтому метод подходит для регулярных осмотров. Это даст человеку уверенность в своем здоровье, успешном преодолении дополнительных нагрузок, позволит диагностировать возникающие изменения на ранних стадиях и помочь исправить их профилактическими средствами.