Парочка JJ: на кого работают финансовые власти США

Под эгидой борьбы с инфляцией Федеральная резервная система уже больше года повышает ставки, доведя их до максимума с начала 2000-х. Повышение ставок и сокращение баланса Федрезерва высасывают ликвидность из финансовой системы, что приводит к процессам, которые крайне негативно сказываются на многих экономических аспектах. Действия Минфина США приводят к схожим негативным эффектам, но обо всем по порядку.

Прежде всего, удар ощущает та самая долговая пирамида, на которой построена вся экономика Америки. Мало того, что суверенные фонды и центробанки других стран больше не являются активными покупателями гособлигаций США, а значит, нарушают работу самого механизма, так теперь еще и обслуживание долга становится непосильной задачей. Согласно свежему прогнозу бюджетного управления Конгресса, уже через несколько недель проценты по общему федеральному долгу достигнут 1 триллиона долларов, что превысит расходы США на оборону, а вскоре после этого и все остальные категории расходов.

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При этом Джером Пауэлл даже не пытается как-то исправить ситуацию, напротив, в ходе пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания ФРС он хоть и воздержался от очередного повышения ставок, но все же намекнул, что цикл ужесточения монетарной политики может продолжится, ну а снижать ставки не планируется еще долго.

Теперь о действиях Джанет Йеллен. Министерство финансов под ее управлением сейчас делает все, чтобы раздуть дефицит бюджета до небывалых размером. Аппетиты ведомства по наращиванию расходов не выдерживают никакой критики, при этом при внимательном рассмотрении становится ясно, что действия ведомства Йеллен дополняют дестабилизирующие действия ФРС и только усугубляют эффект от повышения ставок.

Дело в том, что помимо безмерных расходов, Минфин с начала лета запустил еще и масштабную программы по выпуску новых облигаций. Из-за резкого увеличения предложения бумаг, рыночные доходности госбондов начали терять гравитацию и по 10-летним бумагам уже превысили максимумы с 2007 года.

Более того, по некоторым длинным выпускам стоимость гособлигаций в моменте составляет 50 центов, то есть это уровень, при котором в большинстве случаев инвесторы считают, что продавец долга находится в таком финансовом затруднении, что может объявить дефолт. Здесь причина, конечно, иная - в старых выпусках купоны настолько низкие, что рынок пытается компенсировать эту разницу через переоценку тела бумаги.

В общем, Минфин изо-всех сил помогает ФРС высасывать ликвидность. Рыночный долг Казначейства за неделю по 20 сентября вырос на $93 млрд, а с начала месяца — на $190 млрд.

Как бы то ни было, эта парочка, которую некоторые уже окрестили как JJ (Jerome, Janet), кажется, управляет поездом, который несется к обрыву. Впечатление, что делается все, чтобы американская финансовая система потерпела крах, а экономика впала в беспросветное уныние. При этом Пауэлл даже этого особо не скрывает - он прямо заявляет, что ФРС хочет замедлить экономику настолько, чтобы инфляция пришла к норме.

В общем и целом, казалось бы, и ФРС, и уже тем более Минфин США, должны направить усилия на экономическое развитие и улучшение качества жизни населения. вместо этого они взвинчивают стоимость заимствований, делают кредиты и особенно ипотеку неподъемными и, что самое главное, лишают многие компании возможности дальнейшего существования, так как их рентабельность значительно ниже текущих ставок.

Но, впрочем, один козырь у них еще есть в рукаве, правда, направлен он скорее на то, чтобы угодить финансовому сектору. Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в американском Минфине пишет, что уже в первой половине следующего года власти начнут обратный выкуп государственных долгов на открытом рынке. Таким образом Йеллен надеется вернуться ликвидность на долговой рынок и повысить его устойчивость.

Такая операция уже предпринималась около 20 лет назад, правда есть одно но - тогда в бюджете был неплохой профицит, а сейчас огромный дефицит.

Многие эксперты, впрочем, сомневаются, что подобная операция вернет ликвидность, поскольку вряд ли вернутся покупки иностранных ЦБ или суверенных фондов.

А вот кто действительно выиграет, так это банки. Сейчас их балансы сильно страдают от резкого удешевления облигаций. Зато в рамках операций Минфина по обратому выкупу они смогут скинуть Казначейству эти бумаги по номиналу - напомним, сейчас некоторые выпуски стоят 50 центов за доллар.

Это такая, своего рода, схема обогащения Уолл-стрит.

