Германии угрожает социальный взрыв

Сегодня канцлер Олаф Шольц встречается в Берлине с представителями крупнейших строительных компаний Германии. На встрече будет обсуждаться сложная ситуация в отрасли. По всей стране останавливаются стройки, со строительных площадок исчезает техника и рабочие. В 2022 году число банкротств в строительном секторе выросло в годовом выражении вдвое. Причины, сообщает AFP, простые – неожиданный скачок ключевой ставки и резкий рост стоимости строительных материалов.

Последние годы строительная отрасль ФРГ стремительно развивалась благодаря низкой ключевой ставке, высокому спросу на жилье и инвестициям. В прошлом году все изменилось: цены на сырье и материалы рванули вверх, а ЕЦБ в борьбе с высокой инфляцией начал поднимать ставку, что привело к повышению расходов по ипотеке и понижению цен на жилье, а вместе с ними и доходов застройщиков.

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«Инвесторы сейчас не знают, как сделать прибыльными те или иные проекты»,- жалуется президент строительной ассоциации HDB Тим-Оливер Мюллер.

Кризис не только у мелких и средних строительных компаний, но и у крупных застройщиков. Строительный гигант Vonovia, к примеру, на данный момент остановил работы на 60 тыс. (!) строительных площадках. В августе о приостановке работы объявила каждая пятая немецкая строительная компания. 11,9% компаний, по данным недавнего исследования Ifo, жалуются на проблемы с финансированием. Авторы исследования отмечают, что ничего подобного в отрасли не было как минимум последние 30 лет.

Многие остановленные стройки шагнули далеко за нулевой цикл и загнали в тяжелую финансовую ситуацию тысячи покупателей квартир, вложивших в жилье все, что у них было. К примеру, инвесторы крупного столичного проекта Immobilien уже внесли половину стоимости жилья и сейчас испытывают серьезные финансовые трудности. Поскольку ни застройщики, ни будущие владельцы недвижимости не позаботились купить страховые полисы рассчитывать на компенсации в случае банкротства строительных компаний бессмысленно. Единственная надежда – найти нового застройщика, что крайне трудно, или достроить дом самим, что еще труднее.

Кроме того, что застройщики оставили в буквальном смысле этого слова многих инвесторов без крыши над головой и с пустыми кошельками, кризис в строительном секторе чреват еще и очень высокой социальной нестабильностью в немецком обществе. Федеральное правительство обещало строить по 400 тыс. домов в год, чтобы попытаться решить проблему нехватки жилья, которую усиливает наплыв мигрантов и иностранных рабочих. Однако количество разрешений на строительство, выданных властями, в январе-июне сократилось в годовом выражении на 25%.

Эксперты считают, что строителям придется сильно потрудиться, чтобы довести их количество в этом году хотя бы до 250 тыс. Прогноз на следующий год еще хуже – не больше 200 тыс. Снижение предложения ведет к неуклонному росту аренды жилья, что еще больше уменьшает покупательную способность домохозяйств.

Министр жилья, городского развития и строительства ФРГ Клара Гейвиц недавно сообщила, что правительство рассматривает возможность предоставления помощи семьям для улучшения жилищных условия. Она также пообещала вложить за два следующих года в строительство жилья для студентов еще миллиард евро. Однако строители предупредили, что предлагаемых мер явно недостаточно.

«Мы рассчитываем на крупный пакет мер поддержки,- заявил Тим-Оливер Мюллер.- Сектор находится в очень тяжелом положении. Люди сейчас очень сильно нуждаются в жилье».