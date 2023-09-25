Вслед за Украиной у Польши резко обострились отношения с Германией

У Польши, похоже, осеннее обострение, объясняемое, скорее всего, предстоящими в середине октября парламентскими выборами. Предсказать их результат непросто, поэтому польское руководство прибегло к испытанному средству – популизму. Сначала Варшава в лице высших руководителей: президента Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого, еще какие-то пару недель назад души не чаявших в президенте Зеленском и Украине, фактически обвинила Киев в намерении подорвать польское сельское хозяйство при помощи дешевого и некачественного украинского зерна и заявила о прекращении поставок на Украину новых вооружений, которые, оказывается, нужны польской армии для того, чтобы стать, по замыслам правительства, самой сильной на континенте. Разрыва только с ближайшим союзником, пусть и наверняка временным и скорее всего объясняемым выборами, Варшаве показалось мало, и она решила еще больше испортить отношения и с западным соседом. Хотя справедливости ради следует сказать, что отношения с Германией у Польши никогда не были хорошими и нынешнее обострение – всего лишь последний этап в многолетней эпопее вражды к немцам.

Польша обвинила немецкого канцлера Олафа Шольца во вмешательстве во внутренние дела и предстоящие парламентские выборы. Глава МИД Польши Збигнев Рау объяснил гнев Варшавы тем, что Шольц призвал 24 сентября поляков расследовать сообщения о незаконно выдававшихся польскими миграционными властями мигрантам рабочих виз, позволявших им беспрепятственно перебираться через Польшу на территорию Германии. При этом глава немецкого правительства пригрозил восточному соседу установить на границе пропускные пункты, что противоречит всем общеевропейским законам и европейским ценностям.