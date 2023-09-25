Вслед за Украиной у Польши резко обострились отношения с Германией

У Польши, похоже, осеннее обострение, объясняемое, скорее всего, предстоящими в середине октября парламентскими выборами. Предсказать их результат непросто, поэтому польское руководство прибегло к испытанному средству – популизму. Сначала Варшава в лице высших руководителей: президента Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого, еще какие-то пару недель назад души не чаявших в президенте Зеленском и Украине, фактически обвинила Киев в намерении подорвать польское сельское хозяйство при помощи дешевого и некачественного украинского зерна и заявила о прекращении поставок на Украину новых вооружений, которые, оказывается, нужны польской армии для того, чтобы стать, по замыслам правительства, самой сильной на континенте. Разрыва только с ближайшим союзником, пусть и наверняка временным и скорее всего объясняемым выборами, Варшаве показалось мало, и она решила еще больше испортить отношения и с западным соседом. Хотя справедливости ради следует сказать, что отношения с Германией у Польши никогда не были хорошими и нынешнее обострение – всего лишь последний этап в многолетней эпопее вражды к немцам.
Польша обвинила немецкого канцлера Олафа Шольца во вмешательстве во внутренние дела и предстоящие парламентские выборы. Глава МИД Польши Збигнев Рау объяснил гнев Варшавы тем, что Шольц призвал 24 сентября поляков расследовать сообщения о незаконно выдававшихся польскими миграционными властями мигрантам рабочих виз, позволявших им беспрепятственно перебираться через Польшу на территорию Германии. При этом глава немецкого правительства пригрозил восточному соседу установить на границе пропускные пункты, что противоречит всем общеевропейским законам и европейским ценностям.
Нынешнее обострение отношений между Германией и Польшей примечательно тем, что немцы чаще всего придерживаются в этом неофициальном противостоянии оборонительной тактики. Раньше в подавляющем большинстве случаев к обострениям отношений приводили нападки Варшавы. Предпоследним в прошлом году было требование правящей партии «Право и справедливость» (PiS) выплатить Польше компенсацию за причиненный в годы Второй мировой войны немцами ущерб в размере 1,3 трлн долларов. При этом лидер PiS Ярослав Качиньский назвал лидера оппозиции и бывшего президента Евросовета Дональда Туска немецким «агентом». Кстати, компенсацию у Берлина Варшава требует далеко не первый раз.
«Полномочия немецкого канцлера вне всяких сомнений не распространяются на то, что происходит в Польше,- отреагировал Рау на заявление Шольца. - Подобные заявления свидетельствуют о попытке вмешаться во внутренние дела польского государства и проходящую (сейчас) избирательную кампанию».
Кстати, визовый скандал раздули сами поляки. Польские СМИ написали, что при помощи взяток рабочие визы получили за 2,5 последних года более четверти миллиона мигрантов из стран Африки и Азии. МИД Польши опровергло информацию и заявило, что правоохранители сейчас разбираются лишь с 268 заявлениями на выдачу виз.
Пикантность визовому скандалу придает еще и то, что PiS выступает против мигрантов и что правительство Польши часто использует антимигрантскую риторику для привлечения правых избирателей. Варшава намерена провести в день выборов референдум по планам релокации мигрантов, разработанным в Брюсселе. Правительство Моравецкого построило забор на границе с Белоруссией и предупредило, что если оппозиция придет через три недели к власти, страну захлестнет девятый вал мигрантов.