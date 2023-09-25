Инвесторы хотят конвертировать прибыль «Полиметалла» в дивиденды

Скорректированная чистая прибыль одной из крупнейших работающих в России золотодобывающих компаний и крупнейшего производителя серебра «Полиметалл» в первом полугодии 2023 года по МСФО выросла относительно показателя годом ранее на 28% до $261 млн.

Выручка возросла на 25% до $1315 млн, скорректированная EBITDA – на 31% до$559 млн, скорректированная прибыль на акцию составила $0,55 против $0,43 годом ранее.

Некоторые опасения внушает отрицательный свободный денежный поток, который составил за первые 6 месяцев этого года -$344 млн. Правда, годом ранее этот показатель был еще хуже: -$658 млн.

Объем производства в первом полугодии 2023 года увеличился на 3% до 764 тыс. унций золотого эквивалента. При этом продажи золота выросли на 25% год к году до 570 тыс. унций, а продажи серебра увеличились на 19% до 10,4 млн унций.

«Разрыв между продажами и производством, в первую очередь на Кызыле, является следствием проблем с железнодорожным сообщением в восточном направлении. Ожидается, что к концу года данный разрыв будет устранен, так как Группа постепенно переходит на альтернативные транспортные маршруты», – говорится в сообщении компании.

«Ожидаем увеличение объема производства и стабильный уровень денежных затрат в рамках первоначального прогноза, а также значительный денежный поток во втором полугодии», – приводит компания слова главного исполнительного директора Polymetal International plc Виталия Несиса.

Инвесторы позитивно отреагировали на сильные данные компании за полугодие и сохранение неизменным плана добычи в целом на год. Ближе к закрытию основных торгов бумаги «Полиметалла» прибавляли свыше 4,5% и входили в число лидеров роста.

Однако подъем мог бы быть более значительным, если бы компания хотя бы намекнула на возможность выплаты дивидендов и планы по продаже российских активов. Последние приносят ей более половины дохода и их продажа может, таким образом, дать значительные поступления, хотя и разового характера. Но и речь идет именно о текущих дивидендах.

Так, согласно отчетности, российские мощности в первом полугодии дали 551 тыс. унций золотого эквивалента и принесли $922 млн выручки. Показатели казахстанского направления более скромные: 213 тыс. унций и $393 млн.

На рынке есть предположения, что компания пока может не распределять чистую прибыль, а выплатить дивиденды после продажи российского бизнеса.

Пока непонятно, найдется ли покупатель на этот актив по справедливой стоимости. Подобное опасение также сдерживает рост бумаги.

Впрочем, аналитики БКС рекомендуют покупать бумаги «Полиметалла» с целью на год 830 руб., что подразумевает рост чуть более чем на 50% от нынешних цен.

Что касается краткосрочной перспективы акций, то она неопределенная. Сейчас акции торгуются около важного уровня 550 рублей.

Бумага в период с 26 июля по 18 сентября не торговалась на Московской бирже в связи с редомиляцией компании в Казахстан. После возобновления торгов акции показывали ложные пробои нынешней отметки как вверх, так и вниз.

