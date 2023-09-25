Мантуров сообщил, что активы Volvo в РФ перешли российскому инвестору без обратного опциона

Сделка по передаче активов шведского автоконцерна Volvo в РФ не предполагала опцион на обратный выкуп.

Об этом рассказал вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром Казахстан», передает «Интерфакс».

«Volvo — без опциона», — приводит агентство слова чиновника.

Ранее в этом месяце активы Volvo в РФ были переданы российскому инвестору. В Минпромторге заявили, что ведется работа по перезапуску производства в Калуге с привлечением отечественного партнера.

Завод Volvo Trucks в Калуге мощностью 15 тыс. грузовиков в год открылся в 2009 году и прекратил работу после начала СВО и введения санкций против России.

По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, все крупнейшие автозаводы региона (бывший Volkswagen, Volvo и «ПСМА Рус») продолжат свою работу, «решения по ним уже приняты».