Мелочь — в бюджет: банки две недели будут без комиссии менять монеты на купюры

С 25 сентября по 8 октября по всей России пройдет акция «Монетная неделя», во время которой можно без комиссии обменять накопившуюся мелочь на банкноты. В акции принимают участие многие банки в разных городах по всей стране. Принести можно любые монеты Банка России, находящиеся в обращении в настоящее время, выпущенные начиная с 1997 года, в том числе погнутые, просверленные и поцарапанные, сообщается на сайте Монетнаянеделя.рф.

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«Сейчас в обороте в стране находится почти 71,8 млрд монет. Если разделить их между всеми россиянами, каждому достанется примерно 500 штук. Это 1,5 килограмма, или около 850 рублей. Но большая часть металлических денег "прячется" в копилках и коробках. Верните мелочь в свой бюджет!», — говорится в обращении организаторов акции.

Обычно банки берут комиссию за обмен монет — до 3% от их суммы. Бесплатно кредитные организации принимают деньги любого номинала только в случае их зачисления на счет, пояснили в ЦБ.

Города и адреса отделений банков, участвующих в акции, представлены на сайте Монетнаянеделя.рф. Если есть желание обменять мелочь на наличные купюры, не обязательно быть клиентом выбранного банка. Если же будет желание положить накопленное на счет, придется его открывать. Также лучше взять с собой паспорт, так как для обмена понадобится заполнить заявление. Кроме того, следует заранее рассортировать монеты по номиналу, чтобы сэкономить время на обмен.

Некоторые банки, участвующие в акции, пообещали дарить своим клиентам сувениры или памятные монеты. Подробности и условия организаторы «Монетной недели» посоветовали уточнять в том банке, где будет производиться обмен.