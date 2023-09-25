Минэкономразвития назвало курс рубля на будущий год

Бюджет следующего года вышел на финальный этап его подготовки в правительстве, на заседании которого он в минувшую пятницу и обсуждался. А вместе с ним, в частности – уточненный макропрогноз на 2023-2026 годы.

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Представляя его коллегам, министр экономического развития спрогнозировал стабильный рост ВВП, а цену на нефть Brent – в среднем на уровне 83,5 доллара за баррель в 2023 году с последующим ростом до 85 долларов за баррель к 2024 году.

Отсюда он перешел к волнующему сейчас очень многих вопросу и сообщил, что указанные факторы позволят достичь «нового равновесия» на валютном рынке.

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Итак, по оценке главы МЭР, к концу этого года рубль укрепится до 94 рублей за доллар (на 23.09.2023 г. курс составлял 96,0419). В 2024–2026 годах с учётом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала, новое равновесие будет формироваться на уровне 90–92 рубля за доллар.

Среднегодовой курс доллара в 2024 году Минэкономразвития прогнозирует на уровне 90,1 рубля, в 2025 году - 91,1 рубля, в 2026 году - 92,3 рубля. Таким образом, на будущий год министерство ожидает курса ближе к нижней границе указанного им диапазона. Но в дальнейшем, полагаю там, рубль ждет не укрепление, а ослабление, пусть и незначительное.

«Представленный прогноз позволяет сформировать реалистичный бюджет на следующую трехлетку. Он учитывает сложившуюся динамику экономики, реализуемые меры экономической политики, в первую очередь в развитие тех шести приоритетов, которые были обозначены Президентом, а также реалистичную оценку внешних условий», – заключил Максим Решетников.

В самом же проекте бюджета говорится:. «К концу 2023 года давление на торговый баланс и курс рубля со стороны внешней торговли будет постепенно ослабевать. С июня наметился разворот конъюнктуры мировых товарно-сырьевых рынков – рост цен на нефть и ряд других экспортных товаров».

«В свою очередь, увеличение притока иностранной валюты по счету текущих операций, наряду с продолжающейся диверсификацией его валютной структуры, будут способствовать укреплению курса рубля в конце 2023 года – первой половине 2024 года», — сказано там же. Отмечено, что по итогам первых 8 месяцев 2023 года официальный курс доллара к рублю возрос на 36,4%, курс евро к рублю – на 38,1%, курс юаня к рублю – на 32,7%.

И это считается нормальным?

«Основное влияние оказало сокращение поступления валюты при сокращении экспорта, а также высокий спрос на валюту на фоне растущего импорта, а также изменение структуры внешнеторговых платежей», — говорится в проекте бюджета.

«По нашим оценкам, – говорит главный аналитик Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Денис Попов, – после роста цен Urals до 70 с лишним долларов, равновесный курс рубля закрепился около 90 руб. за доллар». Это значит, по его оценке, что при сохранении текущих цен на нефть и эффективной антиинфляционной политике властей присутствует небольшой потенциал для укрепления рубля, который может быть реализован в следующем году.

Однако, добавляет эксперт, прогноз по курсу на 2024 год построен им и коллегами на основе более консервативных допущений. «Полагаем, что курс закрепится в диапазоне 90-100 руб. за доллар. К концу 2024 года ждем курс в районе 95-100 руб. за доллар. Видим риски сохранения повышенного уровня макроэкономической неопределенности, а также интереса собственников капитала к формированию «подушки ликвидности» в иностранной валюте», – отметил Денис Попов.

«Вообще прогнозам МЭР весьма сложно верить, так как они чаще бывают абстрактными величинами для расчёта бюджета, а не фактическим ожиданием реальности, – указывает ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Андрей Кочетков. – При этом остаётся их главная особенность – рубль обязан неизбежно слабеть. На память даже не приходят какие-либо случаи, чтобы ведомство ожидало обратное».

Между тем, уверен эксперт, необходимость в этом есть, а также наличествуют возможности. Как многократно подчёркивают в ЦБ РФ, возможности выпуска отстают от фактического спроса. Проблему, уверен Андрей Кочетков, можно решить ослаблением национальной валюты и повышением ставок, но это также влечёт за собой ухудшение экономического положения населения, да и внутреннее производство не сможет эффективно закупать необходимое оборудование для увеличения того самого выпуска. Более крепкий рубль поможет внутренним производителям более эффективно обновлять свои средства производства, а при наличии дефицита он может покрываться за счёт импорта.

Однако текущая система финансовых потоков устроена так, что большинство факторов работает на ослабление «россиянина». Иностранные компании уходят из РФ и им требуется валюта, собственные российские экспортёры могут оставлять выручку на зарубежных счетах, бюджетное правило (с небольшими перерывами) снимает любой маломальский навес валютного предложения.

«Пожалуй, лишь временные экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля предоставляют немного поддержки курсу. Впрочем, при текущем курсе эти пошлины кажутся удачной придумкой, дабы повысить налоги, а не повлиять на вес рубля. Поэтому прогнозы о новой стабильности в районе 90-92 рублей за доллар кажутся лишь признанием нормальным того факта, что с начала года рубль ослаб почти на 40%. И это считается нормальным при сохранении положительного сальдо, как торгового баланса, так и счёта текущих операций», – отметил Андрей Кочетков.