Минобороны рассказало о групповом ударе по украинским пунктам дислокации иностранных наемников

Министерство обороны рассказало о нанесении удара по пунктам подготовки украинских диверсантов и базам временной дислокации зарубежных наемников.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ. Все объекты поражены. Цель удара достигнута», — указывается в сводке оборонного ведомства.

Также в министерстве рассказали об успехах российских военных на всех направлениях. В частности, на Донецком направлении отражены семь атак ВСУ, противник потерял до 445 военнослужащих убитыми и ранеными. На Запорожском направлении отражены две атаки боевиков, за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих. На Краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ.