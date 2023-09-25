На Кубани начнут производить диоксид кремния из рисовой лузги

В Северском районе Краснодарского края началось строительство уникального на уровне страны предприятия по выпуску аморфного диоксида кремния и активированного угля из рисовой лузги. Инвестиции в проект превысят 650 млн рублей, объем производства составит 540 тонн диоксида кремния в год, сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

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«Завод строят с господдержкой края – финансируем до 30% затрат на его реализацию. Уже направили свыше 45,6 млн рублей. Для нашего региона это нужный проект – высокочистый кремний производится из рисовой лузги экологически чистым способом. Спектр применения выпускаемого материала очень широк – от микроэлектроники, производства стройматериалов, лакокрасочной продукции до пищевой промышленности», — отметил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Компания «Райс-Ашти» (входит в ГК «Химрусагро») реализует проект совместно с химическим факультетом МГУ, где и была разработана технология переработки рисовой лузги. На оборудовании завода можно будет выпускать аморфный диоксид кремния чистотой 99,99% – такого продукта в России сейчас никто не производит.

Кондратьев также добавил, что «Химрусагро» планирует в 2024 году построить в крае еще один завод, где будут выпускаться акриловые сополимеры. Они применяются при производстве гигиенических изделий, материалов для водоочистки и водоподготовки, в нефте- и горнодобывающей отрасли, в производстве клеев и в косметологии. В России зависимость от импорта такой продукции составляет более 60%, подчеркнул глава региона.

