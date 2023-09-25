Неэффективно используемый участок на Ижорской улице реорганизуют по программе КРТ

Участок площадью 6,61 га в Дмитровском районе Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил 23 сентября исполняющий обязанности заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на проект решения, опубликованный на сайте правительства города.

«Неэффективно используемый участок на севере столицы по адресу: ул. Ижорская, владение 21 подлежит реорганизации по программе комплексного развития территорий. В рамках редевелопмента площадки планируется построить более 180 тыс кв метров недвижимости», — сказал Владимир Ефимов.

По его оценке, общий объем инвестиций в редевелопмент этого проекта превысит 17 млрд рублей, а ежегодный эффект для бюджета – составит 656 млн. «По итогам реализации проекта в Дмитровском районе будет создано почти 2 тысячи рабочих мест», – добавил он.

Отметим, что участок расположен вблизи от станции МЦД-1 «Лианозово». Инвестора на право его редевелопмента выберут по итогам торгов: им может стать как независимый девелопер, так и владельцы недвижимости на этой территории.

«Вместо устаревших объектов на Ижорской улице появится почти 48 тыс кв м общественно-деловой недвижимости и около 133 тыс кв м жилья, из них почти 12 тысяч кв м – в целях реализации программы реновации», — отметил исполняющий обязанности министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максим Гаман. Кроме жилья, на участке возведут детский сад и школу для 450 ребят, отделение ГИБДД и участок мирового суда, добавил он.

Напомним, программа КРТ создана, чтобы вовлечь в хозяйственный оборот земли столицы, которые заброшены или используются неэффективно. На данный момент на разных стадиях реализации в столице находится 188 таких проектов общей площадью около 2,45 тыс га.