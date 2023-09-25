FT: Россия в целом сумела обойти потолок цен на нефть G7

Коллективный Запад во главе с США, похоже, вновь просчитался. На этот раз в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе явно переоценили важность западных страховых компаний, считавшихся главным средством исполнения ценового потолка на российскую нефть, который ввела в конце прошлого года Большая семерка. Справедливости ради, правда, следует сказать, что западные страховщики, в первую очередь, европейские доминируют в морской логистике. Однако, как выяснилось, на них свет клином, что называется, не сошелся.
Как утверждают аналитики из Financial Times (FT), ок. 75% нефти из России, перевозимой по морю в последний летний месяц, были застрахованы не западными страховыми компаниями. Это, по данным Kpler и страховых компаний, приблизительно на 50% больше, чем было весной этого года. Статистика означает, что в Москве научились обходить ценовой потолок на нефть Большой семерки. По данным аналитиков Киевской школы экономики (КШЭ), это значит, что непрерывный с июля рост цен на нефть вместе с успешным снижением Москвой дисконта на российскую нефть позволит России заработать на ее продаже в 2023 году как минимум на 15 млрд долларов больше, чем рассчитывали авторов ценового потолка.
«То, как Россия сейчас перевозит свою нефть, может очень сильно затруднить выполнение ценового потолка в будущем,- считает экономист КШЭ Бен Хильгенсток.- К нашему большому сожалению, мы сделали слишком мало для исполнения ценового потолка, когда это еще было возможно».
На Западе считают, что запрет на экспорт дизеля и других видов топлива Россией, одним из крупнейших в мире экспортеров дизельного топлива, означает переход Москвы в наступление на нефтяном рынке. FT считает, что Россия стремится повторить с нефтью и нефтепродуктами нечто подобное тому, что она якобы сделала в прошлом году с газом, а именно - спровоцировала энергетический кризис. Это еще одно доказательство если не провала, то как минимум низкой эффективности ценового потолка, главной целью которого было сохранение поступления российской нефти и нефтепродуктов на глобальный рынок при резком сокращении нефтяных доходов.
Большая семерка переоценила зависимость России не только от западных страховщиков, но и от западных судовладельцев. Сначала, кстати, казалось, что замыслы авторов ценового потолка сбываются: после его введения в декабре 2022 года Москва резко увеличила скидку на свою нефть, которая порой доходила до 40 долларов за баррель. Это понадобилось для того, чтобы быстро перенаправить миллионы баррелей российской нефти другим покупателям с запада, Европы, на восток, в Азию. FT считает, что санкции и ограничения обошлись России с февраля 2022 года в 100 млрд долларов, недополученные от экспорта нефти.
Однако России удалось избавиться от зависимости от западных судовладельцев благодаря так называемому «теневому флоту» нефтяных танкеров, которым не нужны западные страховщики и другие услуги. Отказ от западных танкеров позволил Москве уменьшать дисконт по мере сжатия глобального нефтяного рынка, вызванного сокращением добычи нефти участниками соглашения ОПЕК+ и, в первую очередь, Саудовской Аравии и той же России. Средняя цена главной марки идущей на экспорт российской нефти – Urals в июле поднялась выше 60 долларов за баррель, ценового потолка Большой семерки, и уже два месяца не опускается, а растет.
В мае Россия ежедневно экспортировала по морю ок. 3 млн баррелей нефти марок Urals и ESPO, застрахованных как западными, так и не западными страховщиками. В августе эти цифры снизились до 2,5 млн баррелей за счет, главным образом, застрахованных западными страховыми компаниями грузов. На застрахованных западными страховщиками танкерах в последнем летнем месяце перевозилось 626 тыс. бар./д., т.е. более чем в полтора раза меньше, чем в мае. Что же касается бессрочного запрета экспорта дизельного топлива, объявленного на прошлой неделе, то он может, считает FT, привести к временному снижению доходов Москвы от его продажи, но скорее всего приведет к повышению цен на него за счет снижения предложения и в конечном счете к росту доходов.