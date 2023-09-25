FT: Россия в целом сумела обойти потолок цен на нефть G7

Коллективный Запад во главе с США, похоже, вновь просчитался. На этот раз в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе явно переоценили важность западных страховых компаний, считавшихся главным средством исполнения ценового потолка на российскую нефть, который ввела в конце прошлого года Большая семерка. Справедливости ради, правда, следует сказать, что западные страховщики, в первую очередь, европейские доминируют в морской логистике. Однако, как выяснилось, на них свет клином, что называется, не сошелся.

Как утверждают аналитики из Financial Times (FT), ок. 75% нефти из России, перевозимой по морю в последний летний месяц, были застрахованы не западными страховыми компаниями. Это, по данным Kpler и страховых компаний, приблизительно на 50% больше, чем было весной этого года. Статистика означает, что в Москве научились обходить ценовой потолок на нефть Большой семерки. По данным аналитиков Киевской школы экономики (КШЭ), это значит, что непрерывный с июля рост цен на нефть вместе с успешным снижением Москвой дисконта на российскую нефть позволит России заработать на ее продаже в 2023 году как минимум на 15 млрд долларов больше, чем рассчитывали авторов ценового потолка.