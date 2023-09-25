Нефтепродукты, принятые к транспортировке до 21 сентября, выведены из-под запрета на экспорт

Российский кабмин разрешил транспортировку нефтепродуктов, принятых к экспорту «Транснефтью» и РЖД до вступления запрета об экспорте нефтепродуктов.

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Соответствующее постановление 23 сентября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте правительства.

В документе указано, что отныне ограничения не распространяются на товары, помещенные до 21 сентября под таможенные процедуры для вывоза с ЕАЭС, которые до указанного дня «приняты ОАО "Российские железные дороги" и (или) ПАО "Транснефть" к перевозке и (или) транспортировке либо на которые до вступления в силу настоящего постановления оформлено поручение на отгрузку на морское судно».

Напомним, на минувшей неделе правительство РФ решило временно ограничить экспорт бензина и дизельного топлива, с тем чтобы сбалансировать внутренний рынок и снизить цены на бензин, которые достигли рекордных значений. Замглавы Минэнерго Павел Сорокин заявил, что запрет введен бессрочно.