Небанковский поставщик платежных услуг: lite или рro?

Небанковские поставщики платежных услуг (НППУ) предусмотрены стратегией развития национальной платежной системы на 2021–2023 годы. Объявлено, что тема прорабатывается ЦБ в целях расширения конкурентной среды и более развернутого использования новых технологий в отрасли безналичных расчетов.

Сформировать правовую базу для запуска НППУ должен недавно представленный рынку пакет законопроектов. В него включены ключевые изменения в ряд профильных законов, включая закон «О национальной платежной системе» (НПС) и так называемый антиотмывочный закон.

Согласно изменениям в закон об НПС, небанковские поставщики платежных услуг получат возможность совершать операции по инициированию переводов денежных средств — это нововведение. Такая услуга предполагает составление и передачу по поручению клиентов платежных распоряжений к их счетам и электронным кошелькам в кредитных организациях. Возможно, услуга и будет востребована, однако сложное переплетение договоров (между НППУ и клиентом, между НППУ и исполняющим банком), возлагаемая комплексная ответственность (НППУ несет ответственность перед банком, банк — перед клиентом, а банк, и НППУ несут ответственность в связи с надзором регулятора), заставляет усомниться в потенциале рынка. Поскольку в законопроектах не усматривается обязанность банков вступать в договорные отношения с каждым НППУ, порядок реализации инфраструктурной части этой инициативы тоже пока полностью не раскрыт.

Планируется, что НППУ будут предлагать и услугу по переводу денежных средств в качестве оператора электронных денежных средств или платежного агрегатора (получающего на свой счет денежные суммы от различных плательщиков в целях последующего перевода общей суммы на счет одного или нескольких адресатов).

Стоит отметить, что агрегирование ранее уже было урегулировано законом и в существующем формате успешно используется. Однако до настоящего времени функции платежного агрегатора выполнялись банковскими платежными агентами от имени привлекающего банка, в этом банке ведется и счет для зачисления поступающих сумм.

Планируется, что НППУ как агрегаторы будут действовать самостоятельно, без участия кредитных организаций, а собранные суммы будут зачисляться на их счета в ЦБ. Они наделяются и соответствующими правами — принимать электронные средства платежа и участвовать в платежных системах. Это читается как передача права на осуществление расчетов с организациями торговли и услуг по операциям с использованием электронных кошельков и платежных карт, а это — эквайринг.

Скорее всего, подобное позиционирование НППУ — еще один решительный шаг регулятора в направлении снижения стоимости безналичного оборота для конечного потребителя.

Законопроектами также предусмотрено включение НППУ в перечень организаций, на которые распространяются положения антиотмывочного законодательства, указана необходимость соблюдения небанковскими поставщиками принятых стандартов информационного обмена, установлены специальные требования к ключевым сотрудникам таких организаций. НППУ включены в надзорный периметр Банка России.

Похоже, лайт версию деятельности для НППУ регулятор не рассматривает.

Возможно, объем операций и работа новых высокотехнологичных комплексов, по мысли инициаторов законопроекта, поможет окупить с лихвой затраты НППУ на встраивание в очерченный регуляторный ландшафт. Но выживут ли НППУ в жесткой конкурентной среде в одном ряду с банками, и станет ли этот институт востребованным — пока не ясно.