Против «Мегафона» возбудили антимонопольное дело из-за повышения тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила в отношении компании «Мегафон» дело в связи с необоснованным повышением тарифов на услуги связи.

Об этом сообщается на сайте ведомства. Уточняется, что компания продолжает извлекать доход из произведенного необоснованного повышения.

«В 2023 году ПАО "Мегафон" произвело повышение тарифов на услуги связи для более 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24%, обосновывая указанное повышение ростом затрат», — поясняют в ФАС.

Отмечается, что в конце 2022 года началось расследование повышения тарифов сотовой связи несколькими мобильными операторами, по его итогам рост тарифов операторов Теле2 и «Билайн» признан обоснованным — компании предоставили обоснования, подтверждающие рост затрат на сеть.

Данные финансовой отчетности ПАО «Мегафон» между тем говорят «о значительном снижении расходов компании и росте чистой прибыли», указывают в антимонопольной службе. ФАС России пришла к выводу, что оснований для повышения тарифов у ПАО «Мегафон» нет, а действия оператора могут привести к ущемлению интересов потребителей.

В случае установления вины оператору связи грозит штраф. В ФАС напомнили, что в декабре 2022 года служба уже признала «Мегафон» нарушителем антимонопольного законодательства и предписала компании снизить тарифы, однако пока требование ведомства остается неисполненным и обжалуется компанией в суде.