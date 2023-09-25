Решение РФ ограничить экспорт нефтепродуктов не прошло мимо внимания европейский газовых трейдеров

В пятницу прошлой недели, 22 сентября 2023 года, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составила 426 долл. за 1 тыс. куб. м. Это было на 2% ниже, чем днем ранее: на фоне сообщений о завершении забастовок на СПГ-заводах Chevron в Австралии участники рынка снизили спрос на сырье. Тем не менее, в начале новой неделе европейских газ рванул вверх.

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До этого, как сообщает Reuters, сотрудники двух предприятий Chevron по производству СПГ в Австралии приняли решение прекратить забастовки после того, как их профсоюзам удалось договориться с представителями компании.

Высокие запасы, вызванные переходом от мягкой зимы 2022/23 и слабым спросом на отопление, оказали давление на цены на природный газ. По состоянию на 18 сентября хранилища газа по всей Европе были заполнены на 94%, что значительно выше 5-летнего сезонного среднего показателя на уровне 85% для этого времени года. Запасы природного газа в США по состоянию на 15 сентября были на 5,9% выше их 5-летнего сезонного среднего значения.

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Сейчас прогнозы в отношении газа даются очень осторожные. С одной стороны, у потребителей нет поводов для сильного беспокойства. С другой – зима, как и повышенный спрос на сырье, приближается. В целом аналитики ожидают достаточно высокой волатильности цен на газ как минимум в ближайшие недели.

Между тем, отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Евгений Локтюхов, цены на газ в Европе с прошлой недели тяготеют к росту и сегодня утром превысили 450 долл./1000 куб. м, обновив максимумы за месяц. Триггером повышения стоимости "голубого топлива" выступают приближение отопительного сезона и закрытие в октябре месторождения Гронинген в Нидерландах.

Подталкивает цены вверх и устойчивый спрос в Азии, продолжает эксперт. Так, потребление газа со стороны постепенно оживающей экономики КНР в этом году вырастет, по оценкам китайской CNOOC, на 8% и достигнет 396 млрд кубометров, а импорт и СПГ и газопроводного газа увеличится примерно на 11% г/г. «Мы полагаем, что сезонность и азиатский спрос позволят европейским ценам на газ продолжить повышательное движение и на этой неделе», – говорит Евгений Локтюхов.

Цены на газ во второй половине прошлой недели пошли в рост и обновили месячный максимум, подтверждает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. К позитивной динамике фьючерсов TTF располагает приближение отопительного сезона. Также психологическим катализатором стало решение России ограничить экспорт нефтепродуктов.

«Несмотря на то что новые ограничения никак не влияют на поставки российского СПГ, трейдеры отреагировали повышенной спекулятивной активностью, оглядываясь на рост других топливных бенчмарков. Краткосрочно мы можем увидеть преимущественно нейтральную динамику с небольшим перекосом рисков в сторону роста», – полагает Игорь Галактионов.