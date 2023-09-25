Решетников заявил, что инфляция в РФ снизится, но останется в 2024 году на «видимых уровнях»

Годовая инфляция в России после роста к концу 2023 года до 7,5% будет оставаться на достаточно «видимом уровне» весь следующий год.

Такой прогноз озвучил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.

По словам министра, среднегодовая инфляция в 2024 году прогнозируется на уровне 7,2%, несмотря на то, что к декабрю 2024 года она снизится до 4,5%. «Инфляция у нас декабрь 2023 года к декабрю 2022 года ожидается на уровне 7,5%, среднегодовая инфляция следующего года прогнозируется на уровне 7,2%. Так-то мы декабрь к декабрю 2024 года на 4,5% рассчитываем, что она снизится, но, тем не менее, она будет на достаточно таких видимых уровнях весь следующий год», — заявил чиновник.

Минэкономразвития ожидает ускорения годовой инфляции в конце текущего года и в первой половине 2024-го; пик будет достигнут в середине следующего года на уровне 8,3%, после чего пойдет снижение; к концу 2024 года инфляция снизится до 4,5%. Ведомство повысило прогноз по инфляции в России в 2023 году до 7,5% с 5,3% в апрельской версии, прогноз на 2024 год был повышен с 4,0% до 4,5%; прогноз на 2025-2026 годы остался прежним, равным таргету в 4,0%.