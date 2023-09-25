Рогов рассказал об освобождении населенного пункта к северо-западу от Артемовска

Российские военные выбили подразделения ВСУ из населенного пункта Орехово-Василевка, расположенного к северо-западу от Артемовска в ДНР.

Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На северном фланге артемовского направления русские воины выбили боевиков ВСУ из населенного пункта Орехово-Василевка. Проводя атаку, наши ребята застали нацистов врасплох — те не ожидали штурма и были вынуждены бежать», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что освобождение населенного пункта серьезно улучшает тактические позиции российских сил на этом участке фронта.