Российские военные отразили атаку превосходящих украинских сил на Южнодонецком направлении

Минобороны РФ рассказало об успешном отражении атаки превосходящих сил украинских штурмовиков у населенного пункта Урожайное.

«За день украинские штурмовики дважды предпринимали попытки атаковать опорный пункт превосходящими силами, но пробить оборону бойцов 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады не смогли», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что пятеро российских военнослужащих противостояли 12 штурмовикам ВСУ.

«Противостояли превосходящим силам противника всего пять российских военнослужащих, двое из которых получили ранение в ходе этого боя, но не отступили и продолжили держать оборону. Основной натиск штурма принял на себя командир подразделения с позывным "Большой". На протяжении всего боя он находился на виду у противника и вел прицельный огонь», — сообщили в Минобороны.

Подчеркивается, что пробить оборону штурмовикам ВСУ не удалось; несмотря на численное превосходство, они отступили.

Отразившие атаку противника российские военнослужащие удостоены орденов Мужества. «Для командира подразделения с позывным "Большой" эта награда стала второй. Ранее он был награжден медалью "За отвагу"», — отмечают в оборонном ведомстве.