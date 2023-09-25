Рынок акций: понедельники потеряли «бычью» силу

В 2023 году российский рынок акций ранее практически всегда рос по понедельникам. Именно понедельники принесли не менее 70% подъема Индекса Мосбиржи с начала года.

Статья по теме: Частные инвесторы недооценили «Роснефть»

Эта необычная для мировых фондовых рынков тенденция зародилась в начале года. Тогда инвесторы очень боялись каких-либо негативных событий в выходные, и в последние пару дней недели предпочитали не покупать бумаги.

Но практически все выходные проходили без эксцессов, а исключения не повлияли на формировавшуюся у трейдеров привычку. И с самого открытия торгов на новой неделе инвесторы приступали к активным покупкам, которые, зачастую, прекращались лишь во второй половине вторников.

Статья по теме: Индекс Мосбиржи подошел очень близко к психологически важной отметке

Постепенно все с этим свыклись. Спекулянты даже стали прикупать акции во второй половине дня пятницы, чтобы продать их с небольшой прибавкой на следующий торговый день.

Сегодня можно говорить, что данная традиция завершилась. Уже третий понедельник подряд Индекс Мосбиржи закрывается снижением, и причиной этого является не геополитика, а кардинальное изменение настроений основной массы участников торгов.

Причины перемен кроются в повышении ключевой ставки Банка России, которая увеличит расходы бизнеса на обслуживание долгов и делает неинтересными покупку акций под дивиденды, поскольку высоконадежные облигации приносят больше при меньшем риске, нежели зарабатывает реальный сектор.

В понедельник, 25 сентября торги начались с просадки, и лишь в обед трейдеры стали ее выкупать. Но выкупили далеко не все: Индекс Мосбиржи по итогам дня полегчал на 0,2%.

Хуже рынка были металлурги, неоправданно выросшие в пятницу. Этот сектор находится под давлением новых вывозных пошлин, которые будут зависеть от курса рубля. Дополнительное налоговое бремя не сильно ухудшит финансовое положение ряда экспортеров, но лишит их части дополнительной прибыли, которую они получали за счет обесценивания российской валюты.

Для рынка акций это решение – однозначный негатив.

В десятке лидеров роста нежданно оказались два представителя девелоперов – ЛСР и «Эталон», подорожавшие чуть менее чем на 3%. Аналитики пессимистично смотрят на бумаги застройщиков, поскольку повышение кредитных ставок сильно ударит по ипотечному спросу на недвижимость, который и был главным драйвером финансового роста девелоперов.

Возможно, сегодняшний подъем этих двух бумаг связан с решением московского мэра Сергея Собянина удвоить темпы реновации в столице. Это хорошее подспорье для строительного бизнеса, вот только негатив от снижения рыночного спроса на квартиры он вряд ли перевесит.

Из «голубых фишек» в лидерах роста была «Роснефть», чего в общем-то некоторые аналитики ждали. За прошлую неделю бумага без каких-либо новостных поводов упала на 8,7%, возможно из-за того, что часть прибыли по акциям стали фиксировать очень крупные игроки, которые «Роснефть» любят и держат ее в портфелях.

Сегодня акции крупнейшей российской нефтяной компании подорожали на 1,4%, но пока рано говорить о том, что бумага завершила снижение.

Почти все аналитики рекомендуют долгосрочным инвесторам держать «Роснефть».

Продолжилась умеренная распродажа облигаций. По итогам дня Индекс Мосбиржи гособлигаций просел на 0,1% и находится на полуторагодовых минимумах.

«Минфин планирует размещать 4 трлн рублей ОФЗ ежегодно. Это может оказывать давление на котировки ОФЗ, особенно среднесрочных и долгосрочных выпусков. Также долговой рынок остается под давлением из-за сохраняющегося риска повышения ключевой ставки на фоне высокой инфляции», - пояснила причины негативной динамики долгового рынка портфельный управляющий УК «Первая» София Кирсанова.

Неожиданно порадовал рубль, курс которого к доллару практически не изменился. Именно в понедельник Банк России примерно в 10 раз снизил объем валютных интервенций, которые ранее увеличивал, чтобы купировать избыточный спрос на доллары и юани в связи с погашением российских евробондов в рублях. На рынке были некоторые опасения, что сегодня рубль мог сдать свои позиции, но этого не случилось.

Не очень понятное рынку предложение поддержать рубль выдвинул министр экономического развития РФ Максим Решетников. «С нашей точки зрения, нам надо делать, наверное, какой-то, скажем так, аналог китайской модели, когда все-таки существует некая "мембрана" между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей», – цитирует ТАСС выступление министра в Совете Федерации.

Возможно, и так, но при этом, насколько можно понять, власти не планируют вводить два курса рубля: внутренний и для экспортно-импортных операций.

Аналитики не берутся предполагать, что за «мембрану» придумал Решетников и как она будет работать.

Несмотря на сегодняшнюю стабильность, рубль продолжает выглядеть слабым и уязвимым. Дело в том, что на этой неделе заканчивается период уплаты налогов в бюджет. Обычно в это время экспортеры увеличивают продажу валютной выручки, чтобы получить необходимые для выплаты налогов рубли, и рубль укрепляется.

Но пока никакой активизации экспортеров на валютном рынке не видно. Более того, сегодня обороты торгов снизились относительно среднего значения прошлой недели.

Таким образом, уже во второй половине недели можно ждать очередной волны ослабления рубля, поскольку экспортеры начнут придерживать валюту, в спрос на нее со стороны импорта вряд ли снизится.