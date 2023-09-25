Сервис «Самокат» в Петербурге оштрафован на 20 тыс. руб. из-за массового отравления людей

Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал юрлицо сервиса доставки «Самокат» — ООО «Умный ритейл» — после массового отравления.

«Суд назначил наказание в виде штрафа в 20 000 рублей», — сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов. Уточняется, что предприятие привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

В материале говорится, что в сентябре в Северной столице были зафиксированы случаи острой кишечной инфекции среди заказчиков готовых блюд АО «Грин Бокс». В ходе внеплановой проверки было установлено, что компания «Умный ритейл» допустила нарушения санитарно-эпидемиологических требований: в частности, не обрабатывались термосумки и пластиковые контейнеры для доставки еды; не соблюдались условия хранения и сроки годности продуктов. Кроме того, отсутствовали условия для соблюдения личной гигиены сотрудниками, холодильники не поддерживали требуемый температурный режим; а в помещении предприятия присутствовали насекомые. Представитель компании заявил при этом, что все нарушения устранены.

Ранее стало известно, что 14 сентября суд в Санкт-Петербурге на два месяца приостановил работу производителя готовой еды «Грин Бокс». Компанию уличили в некачественной уборке, наличии тараканов и мух, отсутствии маркировки и бактерицидного оборудования в цехах упаковки, а также доставке пищи в грязной таре. СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По состоянию на 12 сентября, число случаев острой кишечной инфекции после употребления кулинарной продукции АО «Грин Бокс», приобретенной через сервис «Самокат» в Санкт-Петербурге, достигло 274, госпитализированы были 137 человек, среди них трое детей. Управление Роспотребнадзора сообщало о том, что по результатам лабораторных исследований у 56 заболевших обнаружена сальмонелла.