Совфед направит в ФАС запрос по поводу повышения цен на учебники

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету СФ по науке, образованию и культуре направить запрос в ФАС насчет правомерности повышения цен на учебники.

Статья по теме: Все российские 11-классники получили новые учебники истории — Минпросвещения

Об этом пишет «Интерфакс». С соответствующей просьбой Матвиенко обратилась к главе комитета Лилии Гумеровой.

«Я прошу вас подготовить запрос в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, на каком основании издательство "Просвещение" так резко повысило цены на учебники, почему у нас монополия на издание учебников. Может быть, поэтому цены растут?» — приводятся слова спикера Совфеда.

Матвиенко подчеркнула, что содержание учебников должно быть единым и разрабатываться под руководством Минпросвещения РФ, однако печатать их могут и другие издательства, а не только «Просвещение».

«Нужно устроить какую-то конкуренцию нормальную, здоровую. Но нельзя таким образом сегодня монополизировать рынок, и в результате так растут цены и расходы региональных бюджетов. Это неправильно», — заявила спикер.

Она пояснила, что жалобы на рост цен на учебники поступают из разных регионов. Кроме того, по ее данным, на сегодня практически во всех регионах РФ наблюдается дефицит учебников.

«Знаю, что еще идет дискуссия по содержанию некоторых разделов учебника истории. Значит надо внимательно в диалоге посмотреть объективность претензий. И если это соответствует действительности, надо доработать и исправить, если там есть ошибки», — отметила также Валентина Матвиенко.