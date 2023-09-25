Строительство бизнес-центра в МФК Botanica на северо-востоке Москвы приближается к завершению

В московском районе Ростокино завершают строительство бизнес-центра в многофункциональном комплексе (МФК) Botanica. Благодаря этому в городе появится почти 4,5 тысячи рабочих мест, из них в рамках программы создания мест приложения труда – более тысячи. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Кладочные работы в бизнес-центре выполнили на 95%, работы на кровле завершили на 90%, по фасадам – на 73%. Ввод здания в эксплуатацию наметили на середину 2024 года, инвестиции в МФК составят около 9,5 млрд рублей. Проект реализует девелопер из структуры группы компаний «Пионер».

Помимо строительства бизнес-центра в рамках комплекса продолжают возводить также и торговый центр. Как рассказал директор проектов группы компаний Николай Махоткин, в ТЦ монтируют конструкции зенитного фонаря, работы выполнены на 43%. Внутри ведут отделку коридоров и лестниц в местах общего пользования. На объекте МФК также монтируют лифты и эскалаторы: в ТЦ смонтировали 27%, в бизнес-центре – 56%.

В состав многофункционального комплекса Botanica войдут 19-этажный бизнес-центр и четырехэтажный торговый центр с подземным паркингом, магазинами, кафе, ресторанами и фитнес-клубом. В здание интегрируют выходы из станций метро и МЦК «Ботанический сад».

Городская программа создания мест приложения труда обеспечивает комплексную застройку районов Москвы. По ее условиям девелопер получает налоговые льготы, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.