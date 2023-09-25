Темпы роста цен на дизтопливо в Москве сократились в два раза

Дизельное топливо продолжает дорожать на столичных заправках, однако темпы роста цен замедлились почти вдвое.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Московскую топливную ассоциацию (МТА).

Отмечается, что если в первые две недели этого месяца увеличение стоимости литра дизтоплива составляло примерно по 50 копеек, то по итогам периода 18-24 сентября динамика составила 25 копеек. Таким образом, на 25 сентября средневзвешенная цена дизеля в столице установилась на уровне 62,38 рубля за литр. Независимые сети АЗС, где стоимость дизтоплива традиционно выше, практически не меняли ценники, уточняет агентство.

Цены на бензин на минувшей неделе продолжили умеренный рост. Средневзвешенная цена Аи-92 в столице выросла на 20 копеек, до 50,96 рубля за литр; Аи-95 — на 22 копейки, до 56,52 рубля за литр.

Ранее кабмин запретил экспорт нефтепродуктов из России, что обрушило биржевые цены. В правительстве рассчитывают, что розничные цены на бензин и дизельное топливо также снизятся.