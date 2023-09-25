Для новых лайнеров: учебный авиацентр открылся в «Сколково»

Компания «Яковлев» (входит в ОАК) открыла в инновационном центре «Сколково» авиационный учебный центр РАТА, в котором будут обучать пилотов гражданской авиации работе с новыми самолетами российского производства. Об этом сообщает пресс-служба корпорации «Ростех».

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На данный момент в «Сколково» функционирует полнопилотажный тренажер и тренажер аварийно-спасательной подготовки для «Суперджета», которые ранее располагались на территории ЛИИ Громова в Жуковском. С переездом «Сколково» значительно возросла пропускная способность по теоретической подготовке и улучшилась транспортная доступность, отметили в «Ростехе».

«За три года функционирования авиационного учебного центра РАТА было подготовлено 212 пилотов и 977 специалистов из числа инженерно-технического и наземного персонала. Этот опыт мы планируем масштабировать на весь Дивизион гражданской авиации», — отметил заместитель гендиректора ОАК по гражданской авиации – гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский.

К 2030 году, по его словам, планируется ввести в эксплуатацию в общей сложности 12 новых тренажеров для SJ-100, МС-21, Ту-214 и Ил-114. Часть из них разместится в «Сколково», где есть еще три места для полнопилотажных тренажеров и возможность расширения площадки.

Учебный центр РАТА был создан в 2020 году как дочернее общество ПАО «Яковлев». На сегодняшний день там действуют более 70 программ подготовки.

