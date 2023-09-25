Российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских БПЛА над акваторией Черного моря и над территорией Крыма.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией Республики Крым», — указывается в сообщении ведомства.

Еще два дрона перехвачены над территорией Курской области, также два аппарата уничтожены над территорией Брянской области.

Как уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз, дроны сбиты над Суражским районом; пострадавших и разрушений нет.

В Курске повреждены частные домовладения и административное здание, рассказал губернатор региона Роман Старовойт. «В Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме. Сработало ПВО. Пострадавших нет», — проинформировал Старовойт. Один беспилотник упал в Курском районе, выбиты стекла в частном доме, добавил он.