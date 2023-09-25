В Кремле затруднились ответить на вопрос о будущем российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Ясности относительно перспектив присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе пока нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста, останется ли российский миротворческий контингент в регионе в обозримом будущем.

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«Пока вряд ли это кто-то может сказать. Потому что они сейчас там фактически находятся на территории Азербайджана», — сказал представитель Кремля.

По его словам, контакты с Баку продолжаются, «миротворцы оказывают содействие, и также присутствуют на тех переговорах, которые уже начались между карабахскими армянами и азербайджанскими властями».

Российский миротворческий контингент продолжает выполнение задач на территории Нагорного Карабаха, сообщает между тем Минобороны РФ.

Отмечается, что за сутки российские военнослужащие обеспечили доставку 190 т грузов с продовольствием и горюче-смазочными материалами для мирного населения Карабаха, произведена очередная перевозка мирного населения из Мартунинского района, в Степанакерт доставлено 70 человек.

«В расположении российского миротворческого контингента продолжают оставаться 715 мирных жителей, в том числе 402 ребенка. Организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи».

Подчеркивается, что российские миротворцы поддерживают непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом по недопущению кровопролития, обеспечению безопасности и соблюдению норм гуманитарного права в отношении мирного населения.